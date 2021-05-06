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На Сахалине произошло массовое отравление мигрантов из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Факт массового пищевого отравления рабочих, большинство которых приезжие из Кыргызстана, зафиксирован в городе Углегорске Сахалинской области. Инцидент произошел в вахтовом поселке предприятия "Оргэнергострой".

По сообщениям местных СМИ, пришлось госпитализировать двенадцать уроженцев Кыргызстана, а также выходца из Таджикистана и жителя российского города Благовещенска.

Пострадавших, как рассказали в районной администрации. доставили в Углегорская центральную райбольницу - в инфекционное отделение и в отдельный бокс в детском отделении. Всем провели необходимые диагностические и лечебные процедуры.

"В настоящее время состояние пострадавших улучшилось, угроз жизни нет, терапия продолжается. Причины и обстоятельства случившегося выясняют органы Роспотребнадзора", – проинформировали в районном здравоохранительном ведомстве.

По факту отравления возбуждено уголовное дело. К его расследованию оперативно подключились городская прокуратура, региональные Следственный комитет и Роспотребнадзор. Надзорный орган проводит проверку установленных требований по организации питания работников предприятия и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.


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URL: https://www.vb.kg/400581
Теги:
миграция, отравление, Россия, Кыргызстан
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