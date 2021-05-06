На Сахалине произошло массовое отравление мигрантов из Кыргызстана

Факт массового пищевого отравления рабочих, большинство которых приезжие из Кыргызстана, зафиксирован в городе Углегорске Сахалинской области. Инцидент произошел в вахтовом поселке предприятия "Оргэнергострой".

По сообщениям местных СМИ, пришлось госпитализировать двенадцать уроженцев Кыргызстана, а также выходца из Таджикистана и жителя российского города Благовещенска.

Пострадавших, как рассказали в районной администрации. доставили в Углегорская центральную райбольницу - в инфекционное отделение и в отдельный бокс в детском отделении. Всем провели необходимые диагностические и лечебные процедуры.

"В настоящее время состояние пострадавших улучшилось, угроз жизни нет, терапия продолжается. Причины и обстоятельства случившегося выясняют органы Роспотребнадзора", – проинформировали в районном здравоохранительном ведомстве.

По факту отравления возбуждено уголовное дело. К его расследованию оперативно подключились городская прокуратура, региональные Следственный комитет и Роспотребнадзор. Надзорный орган проводит проверку установленных требований по организации питания работников предприятия и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.