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Кыргызстан не предоставляет коридор Таджикистану по территории Баткена

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- Оксана Гут
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Пресс-служба кабинета министров Кыргызстана решила дать разъяснение по совместному заявлению правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

В частности, по второму и третьему вопросам Протокола № 39:

"Материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989 года будут использованы только для описания участков от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61, расположенных на территории Лейлекского района и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141, расположенных на территории Кара-Бакского айылного аймака Баткенского района.

Строительство автомобильной дороги "Ходжаи Аъло – Ворух" в объезд по восточней стороне населённого пункта Капчыгай будет осуществляться совместно на землях фактического пользования Баткенского района.

Строительство и ввод в эксплуатацию данной автомобильной дороги будет осуществляться только после подписания отдельного межгосударственного соглашения между двумя странами. При этом, до подписания данного соглашения, стороны договорились приступить к проектному описанию линии прохождения кыргызско-таджикской государственной границы на участке Ворух.

Между тем, строительство автомобильной дороги не подразумевает предоставление коридора таджикской стороне по территории Баткенского района.


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URL: https://www.vb.kg/400583
Теги:
граница, правительство, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, делимитация
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