Погода
$ 84.48 - 84.89
€ 101.80 - 102.92

Ситуация на границе и безопасность граждан находится под контролем милиции

198  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ситуация на границе и безопасность граждан находится под полным контролем милиции, заявляет пресс-служба МВД КР.

"По состоянию на 7 мая ситуация во всех районах и селах Баткенской области, на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Приграничные села находятся под полным контролем сотрудников милиции. В настоящее время обстановка на приграничных территориях спокойная", - говорится в сообщении ведомства.

Особое внимание уделяется организации работы по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан. Органы внутренних дел и военнослужащие внутренних войск и пограничной службы усиливают меры безопасности, проводятся разъяснительные работы с жителями приграничных сел.

Сотрудники милиции и военнослужащие ВВ продолжают несение службы в круглосуточном режиме, обеспечивают общественный порядок, принимают все меры по урегулированию обстановки, проводят разъяснительные мероприятия с населением.

В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикской границе спокойная, ситуация под контролем, сотрудники ОВД и военнослужащие ВВ несут службу в усиленном режиме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400586
Теги:
Баткенская область, граница, приграничные конфликты, безопасность, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  