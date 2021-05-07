Ситуация на границе и безопасность граждан находится под контролем милиции

Ситуация на границе и безопасность граждан находится под полным контролем милиции, заявляет пресс-служба МВД КР.

"По состоянию на 7 мая ситуация во всех районах и селах Баткенской области, на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Приграничные села находятся под полным контролем сотрудников милиции. В настоящее время обстановка на приграничных территориях спокойная", - говорится в сообщении ведомства.

Особое внимание уделяется организации работы по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан. Органы внутренних дел и военнослужащие внутренних войск и пограничной службы усиливают меры безопасности, проводятся разъяснительные работы с жителями приграничных сел.

Сотрудники милиции и военнослужащие ВВ продолжают несение службы в круглосуточном режиме, обеспечивают общественный порядок, принимают все меры по урегулированию обстановки, проводят разъяснительные мероприятия с населением.

В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикской границе спокойная, ситуация под контролем, сотрудники ОВД и военнослужащие ВВ несут службу в усиленном режиме.