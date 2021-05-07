Главный муфтий России обратился к кыргызстанцам и таджикистанцам (видео)

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий шейх Равиль Гайнутдин выступил с обращением к единоверцам в Таджикистане и Кыргызстане в связи с вооруженным конфликтом на границе.

"Мы не должны позволить, чтобы в этот благословенный месяц в наших сердцах взяли верх недопустимые мысли и чувства, такие как ненависть, зависть, жажда расправы, месть.

Мне больно и очень печально видеть в эти дни как раскручивается вражда между братскими народами кыргызов и таджиков в Ферганской долине – колыбели развитых государств и народов, одном из очагов мусульманской цивилизации... Даже самое чистое чувство любви к Родине не должно затмить наше чувство человечности, наше осознание братства в религии Аллаха", - сказал он.

Муфтий призвал "найти возможности решить все спорные, конфликтные ситуации не силой оружия, а через договор – честный и искренний".

"Война, разрушения, смерти не укрепят государство и суверенитет ни одной из сторон. Они лишь выведут конфликт на новый уровень…, принесут смерти и безутешное горе в дома, породят сирот и вдов, посеют новые семена ненависти", - отметил Равиль Гайнутдин.

По его словам, кыргызы и таджики нуждаются в спокойном, рассудительном подходе, в диалоге и справедливых договоренностях.

"Мы обязаны обуздать свои страсти и гнев, свою ревность по спорным вопросам и найти пути к диалогу. Выверенные, досконально проработанные правовые акты, заключенные сторонами, станут лучшим наследием для будущих поколений, предотвратят кровопролитие и сегодня, и в будущем", - сказал он.