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В Узбекистане арестовали парикмахера, танцевавшего в форме сотрудника ОВД

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- Бакыт Басарбек
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В Узбекистане отправили под арест на семь суток парикмахера, исполнившего танец в форме сотрудника правоохранительных органов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, что на днях в соцсетях распространился ролик, в котором мужчина, одетый в униформу сотрудников ОВД, исполняет танцевальные движения. Многие пользователи сразу же предположили, что это фейк, так как герой видео не выглядел как настоящий сотрудник правоохранительных органов.

Как выяснилось в ходе следствия, 2 мая молодой человек, работающий парикмахером в Ташкентской области, приобрел форму правоохранительных органов на ташкентском рынке "Янгиабад", хотя изначально шел туда с целью приобретения гитары. Парень ради забавы снимал себя на видео и отправлял его друзьям. Видимо кто-то из них выложил ролик в широкий доступ в соцсетях и "прославил" незадачливого парикмахера.

На допросе сотрудников ОВД нарушитель оказывал сопротивление, не желая пояснять ситуацию. В результате ему был назначен административный арест на 7 суток.


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URL: https://www.vb.kg/400598
Теги:
Узбекистан, Арест
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