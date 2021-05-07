В Волоколамске отдают дань памяти воинам-кыргызстанцам

В подмосковном городе Волоколамске готовятся к торжествам, посвященным 76-ой годовщине Великой Победы. Здесь отдают дань памяти бойцам Красной Армии, защищавшим Москву, в числе которых были и выходцы из Киргизской ССР.

Именно в этих местах осенью-зимой 1941 года шли ожесточенные бои, участие в которых приняла и 316-я стрелковая дивизия. Сформированная в основном из уроженцев Кыргызстана и Казахстана, она в дальнейшем получила имя ее первого командующего генерал-майора Ивана Панфилова, перед этим – военного комиссара Киргизской ССР. Сам он погиб 18 января от разрыва вражеской мины. А немного ранее, 16 ноября, группа истребителей танков в составе 28 бойцов этой дивизии, сражаясь под шквальным огнем в течение несколько часов у разъезда Дубосеково, уничтожила 18 боевых машин фашистов. Совместными усилиями советских соединений, в том числе и панфиловской дивизии, наступление противника на Москву было остановлено. Затем началось и контрнаступление на врага.

В преддверии очередной памятной даты жители Волоколамска и его окрестностей организовали субботники, в ходе которых прошли работы и на мемориальных объектах Московской области. В их числе - городская Аллея славы, мемориальный ансамбль, включающий памятники Героев Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, офицера его дивизии Бауыржана Момышулы и стрелка-кыргызстанца Дуйшенкула Шопокова, братская могила панфиловцев в селе Нелидово под Волоколамском и установленный поблизости, у бывшего железнодорожного разъезда Дубосеково, величественный мемориал из шести гигантских фигур воинов.

А с недавних пор перечень таких объектов пополнился еще одним. 24 апреля, на здании железнодорожного вокзала Волоколамска был открыт памятный знак в честь солдат и офицеров 40-й отдельной (курсантской) стрелковой бригады и ее командира, полковника Василия Самойленко, освобождавших деревни и села Подмосковья. Это подразделение было сформировано в столице Киргизской ССР городе Фрунзе и, действуя в составе 16-й армии, только за декабрь 1941 года освободила от врага до двадцати населенных пунктов.

Почётное право открыть мемориальную доску предоставили главе Волоколамского городского округа Михаилу Сылке, Герою Российской Федерации, полковнику запаса Рустему Клупову, депутату Московской областной Думы Владимиру Вшивцеву и внучатой племяннице Василия Самойленко - Наталье Самойленко, заместителю генерального директора по внешним связям и выставочной деятельности Российской государственной библиотеки.

В эти же дни в округе дали старт международной акции "Сад мира". Деревья были высажены и возле захоронения 28 героев-панфиловцев. Напомним, что несколько лет назад здесь же представители кыргызской диаспоры Москвы и Московской области посадили 28 тяньшаньских елей, специально привезенных из Кыргызстана.