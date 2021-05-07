В России усиливают борьбу с курением

Премьер Михаил Мишустин России утвердил план по реализации антитабачной концепции до 2035 года. Документ содержит более 20 инициатив, цель которых - профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию

В числе намечаемых мер, как сообщили в кабмине РФ, - проработка вопроса о производстве обезличенных упаковок сигарет, на которых 75 процентов площади должны занять изображения о вреде курения. Введение таких упаковок обсуждается с 2016 года, когда соответствующее предложениее в рамках антитабачной концепции озвучило Министерство здравоохранения РФ. Против выступали табачные компании, предупреждая, что мера приведет к росту нелегального рынка из-за простоты изготовления обезличенных пачек и отсутствия возможности защиты товарных знаков.

В плане, утвержденном Мишустиным, также предлагается изучить возможность запрета на использование в индустрии ароматизаторов и красителей, добавок, усиливающих зависимость, в том числе в жидкостях для электронных средств доставки никотина.

Кроме того, на уровне Евразийской экономической комиссии планируется ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ.

Напомним, что с 1 июня 2014 года уже запрещено курение российских ресторанах и кафе. А с октября 202о-го такой запрет распространился на кальяны и вейпы (электронные сигареты) – согласно поправкам в "антитабачный закон" (закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма), принятым в конце июля минувшего года.

Кроме того, Госдума РФ повысила штрафы за продажу насвая и снюса (один из видов некурительного бездымного табака, предназначенный для рассасывания). Сейчас штраф для граждан составляет от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 тысяч до 12 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. В соответствии с новым законом, проект которого уже принят в трех чтениях, оптовая или розничная продажа такой продукции повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 15 до 20 тысяч, на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч и на юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей. А в случае с реализацией ее несовершеннолетним – соответственно 20 - 40 тысяч, 40 - 70 тысяч и 150 - 300 тысяч рублей.