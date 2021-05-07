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Выборы в БГК: Партия "Эмгек" нарушает закон?

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- ВБ
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Кандидаты в депутаты от партии "Эмгек" нарушают избирательное законодательство. Об этом в соцсетях написали пользователи интернета.

Так представитель Ассоциации "Дордой" и по совместительству лидер партии "Эмгек" Ырысбек Мааткабылов сообщил о намерении организации восстановить в селе Максат детский сад, полностью разрушенный во время конфликта на кыргызско-таджикской границе.

"Кроме того, он встретился с первым заместителем председателя кабинета министров Артемом Новиковым и обсудил вопросы содействия государственным органам по восстановлению пострадавших объектов", - говорится в сообщении Ассоциации "Дордой".

Кроме этого, лидер списка кандидатов в депутаты в БГК Жаныбек Абиров направил 200 тысяч сомов в помощь семьям пострадавших.

Бишкекская ТИК пока не комментирует ситуацию.

Отметим, по закону кандидатам в депутаты и партиям во время избирательного процесса запрещено заниматься благотворительностью.

Напомним, 24 апреля ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК о снятии партии НДПК с избирательной гонки из-за фактов подкупа. В самой партии заявили, что "незаконное и необоснованное решение ЦИК поддержать БТИК и снять НДПК с выборов, было ожидаемо". 29 апреля Административный суд Бишкека отклонил жалобу партии на решение ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/400613
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, нарушения, Кыргызстан, "Эмгек"
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