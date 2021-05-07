ДУМК: Орозо айт в Кыргызстане будет отмечаться 13 мая

Орозо айт в Кыргызстане будет отмечаться 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.

В Исламе начало и конец священного месяца Рамазан определяется исключительно по наблюдению новолуния, расчеты используются только ориентировочно. Месяц Рамазан иногда составляет 30 или 29 дней.

"Решением совета улемов мусульман КР праздник Курман айт состоится в четверг, 13 мая", - говорится в сообщении ДУМК.

Примечание: Если положение луны изменится, то дата Орозо айта может сдвинуться на 1 день.

Орозо айт в Кыргызстане считается выходным днем.