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ДУМК: Орозо айт в Кыргызстане будет отмечаться 13 мая

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- Оксана Гут
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Орозо айт в Кыргызстане будет отмечаться 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.

В Исламе начало и конец священного месяца Рамазан определяется исключительно по наблюдению новолуния, расчеты используются только ориентировочно. Месяц Рамазан иногда составляет 30 или 29 дней.

"Решением совета улемов мусульман КР праздник Курман айт состоится в четверг, 13 мая", - говорится в сообщении ДУМК.

Примечание: Если положение луны изменится, то дата Орозо айта может сдвинуться на 1 день.

Орозо айт в Кыргызстане считается выходным днем.


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URL: https://www.vb.kg/400614
Теги:
Орозо айт, праздник, ДУМК, Кыргызстан
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