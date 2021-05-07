Кому ЖК предоставит право решения о введении внешнего госуправления в АО

Накануне, 6 мая, депутаты Жогорку Кенеша приняли в трех чтениях проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере корпоративного управления (в закон "Об акционерных обществах", Уголовный кодекс).

В частности, изменения, предусмотренные законопроектом, распространяются на акционерные общества, реализующие свое право пользования недрами на основе концессионного договора.

Отметим, что законопроект "О концессиях и концессионных предприятиях в Кыргызской Республики" был принят еще в 1992 году. Статья 22 данного закона предусматривает введение государственного внешнего управления в концессионных предприятиях в случае, когда такая деятельность создает реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии и концессионер не выполняет требования по принятию необходимых мер для устранения угрозы. Концессионные предприятия, работающие на территории Кыргызстана хорошо знакомы с этой нормой.

В настоящее же время поправки уточняют кем в случае возникновения подобных ситуаций может вводиться государственное внешнее управление. То есть депутаты хотят закрыть существующий пробел в законе.

Согласно предлагаемым поправкам, этим правом будет обладать глава кабинета министров Кыргызстана. В случае если будет доказана необходимость введения внешнего управления, он вправе назначить управленца.

Отметим, что государственное внешнее управление вводится временно и действует до устранения выявленных нарушений.