Погода
$ 84.48 - 84.89
€ 101.80 - 102.92

Кому ЖК предоставит право решения о введении внешнего госуправления в АО

93  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне, 6 мая, депутаты Жогорку Кенеша приняли в трех чтениях проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере корпоративного управления (в закон "Об акционерных обществах", Уголовный кодекс).

В частности, изменения, предусмотренные законопроектом, распространяются на акционерные общества, реализующие свое право пользования недрами на основе концессионного договора.

Отметим, что законопроект "О концессиях и концессионных предприятиях в Кыргызской Республики" был принят еще в 1992 году. Статья 22 данного закона предусматривает введение государственного внешнего управления в концессионных предприятиях в случае, когда такая деятельность создает реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии и концессионер не выполняет требования по принятию необходимых мер для устранения угрозы. Концессионные предприятия, работающие на территории Кыргызстана хорошо знакомы с этой нормой.

В настоящее же время поправки уточняют кем в случае возникновения подобных ситуаций может вводиться государственное внешнее управление. То есть депутаты хотят закрыть существующий пробел в законе.

Согласно предлагаемым поправкам, этим правом будет обладать глава кабинета министров Кыргызстана. В случае если будет доказана необходимость введения внешнего управления, он вправе назначить управленца.

Отметим, что государственное внешнее управление вводится временно и действует до устранения выявленных нарушений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400627
Теги:
бизнес, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  