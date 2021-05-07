"Базаркомы готовы на все". Партия "Ак Бата" отказывается от мандатов в БГК

Партия "Ак Бата" отказывается от мандатов в Бишкекском городском кенеше. Об этом на своей странице в соцсети заявил лидер политорганизации и экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев.

"По итогам прошедших выборов партия "Ак Бата" заняла второе место. Возможно, горожане восприняли предвыборную программу политической партии "Ак Бата", которая позволила бы решить множество проблем столицы (общественный транспорт, лифтовое хозяйство, дороги и тротуары, парки, различные виды озеленения и социальная поддержка пенсионеров, медицинских работников, учителей и уязвимых слоев населения), как простые обещания. Безусловно, сработали и грязные методы борьбы к которым прибегала партия "Эмгек", нагло воспользовавшись тяжелым финансовым положением наших граждан. Людей понять можно. Из-за пандемии коронавируса народ, который и без того ежедневно пытается выжить, оказался в центре глубочайшего финансового кризиса. В такой ситуации трудно устоять перед деньгами олигархов.

Базаркомы и олигархи готовы на все, чтобы сберечь свои бизнес "империи", ведь им есть, что терять. От партии "Эмгек" баллотировались семь бывших депутатов БГК и 25 предпринимателей в строительном бизнесе и базаркомов. Вот некоторые из них - Жаныбек Абиров, который вместе с отцом миллионером Болотбеком Абировым поставляли уголь низкого качества по завышенным ценам на столичную ТЭЦ, нанося этим огромный ущерб бюджету. В рядах партии Сергей Шин - директор ОсОО "ЭНПИ" и по совместительству сын экс-депутата ЖК Романа Шина, Айбек Ашимов - учредитель компании "Эмир Строй ГРУПП", владелец известной строительной компании "Авангард Стиль" Калыкбек Султанов, глава ОсОО "Имарат Прогресс" Бактияр Иманалиев. Салымбеков также умудрился включить в "Эмгек" членов своего клана: вице-президента ассоциации "Дордой" Жумабека Салымбекова, Шаршенбай уулу Руслана, племянников- Калыбека Чепеева, Кулнур Узакбаеву и Торогелди Узакбаева.

Во время выборов и предвыборной кампании партия "Эмгек" использовала массовый подкуп квартальных и домкомов, которые не давали работать агитаторам других партий, собирали и выбрасывали агитационный материал. Воздействовали на горожан, раздавали продуктовые пакеты и деньги, на выездных голосованиях прямо указывали пенсионерам за кого голосовать. Помимо этого, был массовый подкуп на рынке "Дордой", путем приобретения патентов в эти недели. Было зафиксировано массовое приобретение патентов на сумму 3 млн сомов. Кроме того, прокуратура дала оценку проекту "гражданских инициатив" путем возбуждения уголовного дела, тем самым подтвердив незаконность направления бюджетных средств на, по сути, агитационные работы в пользу отдельных кандидатов, действующих депутатов БГК, например, Абиров в списках партии "Эмгек". Есть уголовное дело по акиму Ленинского района, который также использовал бюджетные деньги в пользу партии "Эмгек". Не меньше нарушений по другим районам, особенно Свердловскому, где каждый чиновник аффилирован с этой партией, и давно проработали схемы подкупа населения. Сотрудник мэрии Адилет Манасбеков публично заявил об использовании партией админресурса в лице домкомов и председателей ТСЖ, соответствующее заявление он отправил на имя акима Октябрьского района и в правоохранительные органы.

Последней каплей стало заявление, опубликованное в СМИ и промо-ролик о том, что партийцы Салымбекова помпезно отправились в Баткен строить детский сад. Идея, безусловно, достойная. Но, базаркомы не забыли прихватить с собой целую съемочную группу. Это повергло меня в шок. Постановочные кадры вызывают только боль и сожаления. А еще это прямое нарушение законодательства – члены партий, так же, как и их семьи, не могут заниматься благотворительностью до оглашения официальных результатов выборов.

Признаю, я отправлял гуманитарную помощь нашим гражданам, которые пострадали от вооруженного нападения. Иначе я не мог, это мой народ. Но, мы это сделали скрытно.

Все факты о нарушениях этой партии публиковались в СМИ, но до сих пор никакие меры не приняты. ЦИК упорно не замечает нарушения со стороны партии "Эмгек". На сколько нужно быть слепыми и глухими или купленными партией базаркомов и олигархов? Считаю, что выборы прошли с грубыми нарушениями и войдут в историю, как одни из самых грязных.

Требую признать итоги выборов в БГК недействительными, назначить перевыборы и не допускать в них участия партии "Эмгек". Политическая партия "Ак Бата" готова вновь принять участие в выборах. В случае того, если ЦИК и в этот раз не примет никаких мер по отношению к партии "Эмгек", то партия "Ак Бата" отказывается от мандатов в Бишкекском городском кенеше, - заявил Тюлеев.

Напомним, по итогам прошедших 11 апреля выборов в БГК "Ак Бата" заняла второе место.