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В Москве вспоминают о героях-панфиловцах

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- Евгений Денисенко
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"80 лет битве за Москву" – так называется специальный проект, инициированный властями российской столицы. В материалах проекта, размещенных на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, упоминается и об участии в этой битве воинов 316-й стрелковой, впоследствии Панфиловской дивизии.

Москву защищали неполных семь месяцев, с 30 сентября 1941-го по 20 апреля 1942 года. Это сражение стало одним из самых масштабных во Второй мировой войне, в нем участвовали более 7 миллионов человек. Ни одна столица мира не дала такого мощного отпора Гитлеру, именно под Москвой он потерпел свое первое серьезное поражение.

Проект состоит из двух разделов: "Как защищали" и "Как жили". Первый повествует о самой битве, всех ее этапах: обороне, контрнаступлении и наступлении. К примеру, сообщается о том, что немцы хотели стремительно захватить и разрушить советскую столицу за 10–12 недель до начала зимы. И даже название операции было выбрано подходящее - "Тайфун". Население города планировали уничтожить или угнать в Германию. Захватчики даже рассчитывали провести свой парад на Красной площади 7 ноября и рассылали на него приглашения. Несмотря на то что изначально силы защитников и нападавших были не равны, до Москвы фашисты так и не дошли. Они увязли в боях на подступах и были остановлены в 25 километрах от окраин столицы.

Во втором разделе рассказывается о жизни москвичей того времени, истории о том, как они защищали свои дома и архитектурное наследие города.

Будучи сформированной в июне-августе 1941 года из граждан Казахской ССР и Киргизской ССР под командованием военного комиссара Киргизии генерал-майора Ивана Панфилова, 316-я стрелковая дивизия прославилась в боях под Москвой в октябре-ноябре того же года, когда она приостановила наступление передовых соединений немецкой группы армий "Центр". Известна подвигом 28-ми героев-панфиловцев из личного состава 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 1075-го стрелкового полка, 16 ноября 1941 года в районе разъезда Дубосеково. 18 ноября 1941 года за мужество и героизм получила почётное звание гвардейская, а 23 ноября 1941 года стала именной, дивизии присвоено имя командира Ивана Панфилова, погибшего в бою 18 ноября. Всем 28 панфиловцам было присвоено звание Героев Советского Союза.

Память о бойцах этой дивизии увековечена рядом мемориальных объектов. Часть из них расположена на территории Волоколамского городского округа, это памятники Героев Советского Союза Ивана Панфилова, офицера его дивизии Бауыржана Момышулы и стрелка-кыргызстанца Дуйшенкула Шопокова в самом Волоколамске, братская могила панфиловцев в селе Нелидово под Волоколамском и установленный поблизости, у бывшего железнодорожного разъезда Дубосеково, величественный мемориал из шести гигантских фигур воинов. В этих же местах действует Музей героев-панфиловцев.

Но и в самой Москве есть улица Героев Панфиловцев, а также мемориальный комплекс "Слава героям-панфиловцам". В центре его расположена стела из красного кирпича, имитирующая часть Кремлевской стены, с надписью "Слава Героям Панфиловцам" и звездой Героя Советского Союза. Слева от нее - скульптура советского солдата с автоматом в руке, справа - стенд "Боевой путь", на котором изображена карта продвижения Панфиловской дивизии в контрнаступательной операции - от Москвы до Таллина. Перед композицией установлено артиллерийское орудие времен Великой Отечественной войны. Этот памятник был открыт в 1975 году и впоследствии стал эмблемой всего Северо-Западного административного округа Москвы.


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URL: https://www.vb.kg/400634
Теги:
ВОВ
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