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Суд взыскал с "Кумтора" 261,7 млрд сомов за нарушение экологии

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 7 мая 2021 года, Октябрьский районный суд Бишкека вынес решение о взыскании с компании "Кумтор Голд Компани" в пользу государства 261 млрд 719 млн 674 сома. Об этом говорится в постановлении суда.

В суд с иском на ЗАО "Кумтор Голд Компани" подали четыре местных жителя – Айбек Сарыбаев, Наристе Калчаев, Аблас Жээнбеков и Кембелек Кутманов. Их претензия к компании заключается в том, что ЗАО "Кумтор Голд Компани" в нарушение экологического законодательства КР долгие годы складировало отходы от деятельности рудника Кумтор на ледниках Давыдов и Лысый. За все время компания вывезла на ледники 1 млрд 200 млн тонн пустой породы. В результате действий ЗАО 183 млн кубов льда на сегодня разрушены.

Важно отметить, что местные жители и ранее пытались привлечь компанию к ответственности. Однако, в 2017 году было принято постановление правительства, запрещающее юридическим и физическим лицам подавать какие-либо иски по экологии. Жители подали в суд на отмену данного пункта постановления как противоречащего Конституции и нарушающего их конституционные права. После того как оно было отменено они обратились в суд.

"Признать действия ЗАО "Кумтор Голд Компани" по складированию отходов на ледниках Давыдова, Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане незаконными. Взыскать с компании сумму в размере

261 млрд 719 млн 674 сомов в пользу государства. Взыскать с ЗАО "Кумтор Голд Компани" государственную пошлину в размере 1 млрд 308 млн 653 тысячи 370 сомов", - говорится в постановлении суда.

Добавим, что это решение суда первой инстанции и оно может быть обжаловано компанией в Бишкекском городском суде течение 30 дней.


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URL: https://www.vb.kg/400639
Теги:
Кумтор, суд, экология, Кыргызстан
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