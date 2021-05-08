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Таджикская сторона пыталась выставить на спорном участке пограннаряд

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- Виктория Гунгер
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Накануне вечером, 7 апреля, таджикская сторона попыталась выставить пограничный наряд на участке госграницы в поселке Арка-1 Лейлекского района Баткенской области. Об этом сообщила Погранслужба КР.

Как отмечается, пограничники Кыргызстана потребовали убрать наряд с неописанного участка госграницы.

- Таджикская сторона выполнила требования кыргызской стороны. Также была пресечена попытка контрабанды клубники. Гражданка Таджикистана пыталась продать до 10 килограмм ягоды в селе Максат Лейлекского района Баткенской области. Однако пограничники Таджикистана сами пресекли незаконную деятельность гражданки РТ, - проинформировали ПС ГКНБ КР.

Уточняется, что противодействие контрабандной деятельности на кыргызско-таджикском участке госграницы в настоящее время осуществляют как государственные органы, так и гражданское общество - жители приграничных районов Кыргызстана.

По информации на 22 ч. 30 мин. 7 мая 2021 г., обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.


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URL: https://www.vb.kg/400640
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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