Институт омбудсмена высказался по Закону о внешнем управлении

Закон о внешнем управлении значительно снизит инвестиционную привлекательность страны. Об этом сообщил Институт бизнес-омбудсмена КР.

Напомним, Жогорку Кенеш КР принял в трех чтениях Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере корпоративного управления" (в Закон КР "Об акционерных обществах", Уголовный Кодекс). Он предусматривает введение временного внешнего управления для компаний, работающих в формате концессионных соглашений.

Как отмечается, принятие настоящего Закона создает неблагоприятный прецедент и может привести к значительному снижению инвестиционной привлекательности страны.

- Потенциальные инвесторы, имеющие намерения участвовать в инвестиционных проектах в КР будут вынуждены учитывать риски, связанные с внешним управлением, вытекающие из указанного нормативного правового акта. Также данные нововведения могут негативно отразиться на позиции Кыргызской Республики в международных экономических рейтингах. Дополнительно необходимо учитывать возможные риски, связанные с разбирательствами в международных арбитражах. Успешный международный опыт привлечения инвестиций предусматривает обеспечение государством верховенства права, наличие стабильных, предсказуемых правил ведения бизнеса, гарантии государства в защите прав, свобод и законных интересов предпринимателей и инвесторов, - подчеркнули в Институте Бизнес-омбудсмена.