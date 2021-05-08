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В России могут "закодировать" мигрантов-строителей

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- Евгений Денисенко
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В России могут ввести специальные коды для учета строителей-мигрантов. Возможность создания системы их идентификации сейчас обсуждается в правительстве с экспертами.

Эта работа, как сообщается, ведется в рамках направления "Агрессивное развитие инфраструктуры", которое разрабатывается в составе стратегии социально-экономического развития России до 2030 года. Также предлагается создать реестр иностранной рабочей силы, развивать механизм участия самозанятых в строительстве, чтобы обеспечить прозрачность правоотношений.

"Мы должны навести порядок и сделать учет трудовых мигрантов в России. Нужно формализовать наши отношения. Предлагается, чтобы любой работник, въезжающий на территорию РФ, получал свой QR-код, что подтверждало бы его законное нахождение на стройплощадке", - говорит президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

По его словам, такой опыт учета мигрантов применяется в Турции, а в России его могут ввести уже в этом году. По замыслу, перед включением в эту базу иностранные рабочие должны сдать экзамен на знание русского языка, подтвердить соответствие медицинским требованиям и пройти курсы охраны труда.

"Было бы правильным и нужным наладить процесс вовлечения самозанятых, чтобы, во-первых, учитывать в статистике таких специалистов, а во-вторых, обеспечивать им исполнение договорных обязательств. Это предлагается сделать уже в 2021 году", - продолжает Глушков. Данную норму могут распространить не только на строительство, но и сервисные функции для граждан в сфере ЖКХ.

Одновременно в МВД РФ рассказали о разработке проекта приказа, касающегося введения электронных патентов для иностранцев, работающих в Москве. Именно она станет первым городом, в котором трудовым мигрантам будут выданы патенты с электронным носителем информации, что тоже поможет упорядочению ситуации в этой сфере. Трудящиеся из стран-членов Евразийского экономического союза освобождены от необходимости приобретать патенты на осуществление трудовой деятельности

При участии МВД РФ также создается информационная платформа учета мигрантов, позволяющая последним получить госуслуги в электронном виде. Цифровой профиль позволит иностранцам вступать в трудовые отношения с работодателем. Компании, которые нанимают иностранную рабочую силу, будут обязаны зарегистрироваться в системе.

По данным МВД, до пандемии в Россию ежегодно въезжали до 17 млн иностранцев. Значительную часть из них составляют граждане Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Молдовы.


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URL: https://www.vb.kg/400653
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