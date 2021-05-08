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Галина Байтерек прокомментировала "свои" ответы Жанару Акаеву

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- Бакыт Басарбек
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Пресс-секретарь президента КР Галина Байтерек опровергла информацию о том, что на своей странице в соцсети негативно отвечала депутату Жанару Акаеву. Об этом редакции VB.KG заявила она сама.

По ее словам, с целью ее дискредитации в фейсбуке появились аккаунты с ее именем.

- Разумеется, я никак не могла так отвечать депутату Жанару Акаеву. Я обратилась к специалистам ФБ, которые на данный момент сделали верификацию моего аккаунта, то есть на моей странице стоит синий значок, подтверждающий мою личность. Все остальные, имейте в виду – фейки, - пояснила она.


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URL: https://www.vb.kg/400654
Теги:
президент, социальные сети, Жанарбек Акаев, Кыргызстан
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