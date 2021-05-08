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В РФ выступают против онлайн-учебы в школах и за ее возможность в вузах

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- Евгений Денисенко
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В Госдуме РФ инициируют запрет на дистанционное обучение в школах. Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату российского парламента.

Разработчик этого документа сенатор Александр Бабаков, как сообщается, полагает, что при удаленном формате происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной. А обучающийся, выбравший очную форму обучения, не должен лишаться возможности непосредственного взаимодействия с учителем на каждом занятии.

В случае принятия закона упомянутые изменения должны будут вступить в силу 1 сентября текущего года.

Вместе с тем российские вузы интегрируют в очную образовательную форму положительные стороны онлайн-образования, проявившиеся во время дистанционного обучения. Об этом проинформировали в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Отмечается, что период пандемии коронавируса и связанного с ней дистанционного обучения положительно повлиял на цифровизацию образования в России. И с возвращением очной формы обучения в российских вузах не желают отказываться от преимуществ такого варианта. В частности, электронный формат позволяет расширить аудиторию, предоставить удалённый доступ к материалам и лекциям и составить программу обучения с учётом индивидуальных особенностей студента

Во многих университетах уже увеличилось количество электронных курсов. А лекции преподавателей транслируют в онлайн-формате и выкладывают в записи на сайте, чтобы доступ к ним могли иметь те, кто пропустил занятие или хочет повторить пройденный материал. В университетах формируются комплексные образовательные системы с активным использованием интернет-технологий.

Так, в Российском государственном социальном университете развивают электронную среду как основную часть образовательного процесса. Студенты получают и выполняют задания, а также оценки в интернете, там же размещаются учебные материалы. А в Воронежском государственном университете внедрили более 11 тысяч электронных курсов. Из них треть дополняется системой видео-конференц-связи, половина имеет встроенную систему оценивания.

Минобрнауки также разработало порядок дистанционной приёмной кампании в вузы. Последним даётся право очного приёма документов, если позволит эпидемиологическая ситуация в регионе. Но для предотвращения угрозы заражения коронавирусом в министерстве предложили университетам поддерживать с абитуриентами удалённую связь через интернет и почту, в частности, используя суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Удалённый формат рекомендуется также при организации вступительных экзаменов и подачи апелляций абитуриентами, не согласными с оценкой знаний и способностей.


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URL: https://www.vb.kg/400655
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