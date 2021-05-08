Погода
$ 84.40 - 84.80
€ 101.27 - 102.77

Секретарем Совбеза КР стал Марат Иманкулов

121  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Марат Иманкулов назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики.Об этом сообщает Аппарат президента КР.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Иманкулов Марат Муканович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики.

Напомним, Марат Иманкулов уроженец Чуйской области. Окончил высшие курсы КГБ в Киеве и Ташкенте. Имеет звание генерал-майора спецслужб. В 2010 году он уже был главой Совбеза КР.

Ранее Президент КР Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Мусаев Рыскелди Жусупович освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400657
Теги:
президент, безопасность, Кыргызстан, совбез
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  