Матраимовы открыли мечеть в Ошской области

Матраимовы открыли мечеть в честь отца. Райымбеку Матраимову вручили копию Корана. Видео с открытия появилось в Телеграм-канале "Баштан-Башта".

Примечательно, что среди гостей были представители ДУМК и даже экс-муфтий Максат ажы Токтомушев.

Как отмечается, представители духовенства подарили Райымбеку Матраимову копию Корана.

Как отмечается, это самая большая мечеть на территории Ошской области, которая рассчитана на пять тысяч человек. Ее строительство заняло больше двух лет. По словам членов семьи Матраимовых, строительство мечети велось на средства их благотворительного фонда, а также спонсоров, которые пожелали остаться анонимными.