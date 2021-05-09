Кыргызстанцев, отравившихся на Сахалине, выписали из больницы

Все двенадцать трудовых мигрантов из Кыргызстана, госпитализированных с пищевым отравлением в городе Углегорске Сахалинской области, уже выписаны из больницы. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

Напомним, что массовое отравления кыргызстанцев, работавших в вахтовом поселке Углегорского филиала Института "Оргэнергострой", произошло 4 мая. Вместе с ними в Центральную районную больницу Углегорска увезли еще двоих рабочих – выходца из Таджикистана и жителя российского Благовещенска. У всех четырнадцати пострадавших медики диагностировали состояние средней тяжести. После оказания первой помощи состояние пациентов улучшилось. Дальнейшие меры, предпринятых врачами, исключили угрозу их жизням.

После получения сообщения об этом инциденте с руководством больницы связался консул канцелярии посольства КР в РФ в Южно-Сахалинске. Ему подтвердили факт госпитализации соотечественников, рассказали об их лечении, сообщили об их выписке к сегодняшнему дню.

В настоящее время для дальнейшего разбирательства все материалы переданы в прокуратуру Углегорска и Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области. Надзорный орган проводит проверку установленных требований по организации питания работников предприятия и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Канцелярия посольства КР держит данный вопрос на контроле.

Как сообщают местные СМИ, глава Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Алексей Веллер, обсуждая произошедшее с вахтовиками на Сахалине, рассказал, что сейчас в российском законодательстве есть серьезный пробел. "Мы увидели крайне неожиданную картину - по сути дела, российское законодательство не регламентирует создание, функционирование и закрытие вахтовых поселков", - цитируют его "Известия". По словам Веллера, особенно заметной проблема стала во время пандемии, когда выяснилось, что в вахтовых поселках практически нет медицинских служб. В таком случае вся нагрузка ложится на региональную систему здравоохранения, а большая часть происходящего в таких поселениях зависит от ответственности работодателей.

Алексей Веллер также сообщил, что о подобных проблемах ранее было сообщено президенту России Владимиру Путину. Тогда он поручил правительству заняться подготовкой законодательной базы в этой сфере. К 1 июня кабмин РФ совместно с комиссией Госсовета по социальной политике должны проанализировать законы, которые обеспечивают права вахтовиков, и представить предложения по улучшению соответствующей законодательной базы.