В Минске почтили память героя-кыргызстанца

Митинг-реквием, посвященный памяти Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева, состоялся в канун Дня Победы в Минске. Он прошел с участием сотрудников посольство Кыргызстана в Беларуси, представителей местных властей и общественности.

К собравшимся обратились посол КР Эрмек Ибраимов и первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска Александр Мацевич. Они выразили глубокую благодарность всем, кто в Великую Отечественную войну сражался с непримиримым врагом и победил его.

Одним из этих людей был и гвардии ефрейтор, пулеметчик Жумаш Асаналиев, именем которого названа одна из улиц Минска. В Красную Армию его призвали в 1942 году Пржевальским районным военным комиссариатом. В действующую армию кыргызстанец попал в марте 1943-го, участвовал в битве под Курском.

24 июня 1944 года Асаналиев переправился с пулемётом через реку Западная Двина у деревни Лабейки (Витебская область, Беларусь). В ходе боя был тяжело ранен командир пулемётного расчёта. Асаналиев заменил выбывшего из строя командира. Заняв огневую позицию, расчёт Асаналиева отражал непрерывные атаки противника. На следующий день разрывом вражеской мины бойцы расчёта были выведены из строя. Оставшись один, Асаналиев продолжал вести бой. Подпустив на близкое расстояние контратакующих гитлеровцев, он расстрелял в упор более 20 врагов. Когда кончились боеприпасы - в ход пошли гранаты. Не желая сдаваться в плен, Жумаш Асаналиев последней гранатой взорвал себя и окруживших его фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии ефрейтору Асаналиеву Джумашу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза

"Памятник Жумашу Асаналиеву, герою-кыргызстанцу, установленный в столице Беларуси, является памятным символом дружбы и братства между народами Кыргызстана и Беларуси", - заявил Эрмек Ибраимов. "Образ Жумаша Асаналиева является для нас символом единения и сплоченности и примером настоящего патриотизма и любви к своей Родине", - подчеркнул Александр Мацевич.

Как рассказали представители минской общественности, такой митинг-реквием в канун Для Победы проходит у памятника герою-кыргыызстанцу ежегодно, они ухаживают за ним, возлагают цветы.