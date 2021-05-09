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Кыргызстанцы в Москве поздравили ветерана-соотечественника

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- Евгений Денисенко
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Представители кыргызской диаспоры в Москве чествовали легендарного земляка, 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ороза Мамралиева. Он стал почетным гостем специально организованного для него мероприятия с чаепитием.

Участие во встрече приняли сотрудники посольства КР в РФ во главе с послом Гульнарой-Кларой Самат, представители Общероссийской общественной организации "Кыргызский конгресс", межрегионального общественного объединения "Кыргыз Биримдиги", Совета старейшин московской диаспоры, землячеств трудовых мигрантов-кыргызстанцев.

Уроженец Джалал-Абадской области, Ороз Мамыралиев попал на фронт в 1944 году. Он сражался в Белоруссии, дошел до Восточной Пруссии, принимал участие в освобождении Кенигсберга. А на исходе войны в 1945-м кавалериста-кыргызстанца откомандировали с фронта в конную милицию Москвы. И вскоре направили в Высшее кавалерийское училище, при котором начала действовать тренерская школа для высших лиц советского руководства.

Судьба сводила кыргызстанца-москвича в качестве инструктора этой школы с членами советского правительства, с их близкими, с советскими маршалами, в том числе с Жуковым, Рокоссовским, Буденным, Булганиным, Ворошиловым и другими. С ним дружил сын Сталина Василий, а однажды Мамралиеву даже довелось неожиданно встретиться с самим генералиссимусом и поздороваться с ним за руку.

Впоследствии Ороз Мамралиев занимался подготовкой спортсменов–пятиборцев, участвовал со своими воспитанниками в съемках известных советских фильмов, в том числе картины "Война и мир" Сергея Бондарчука. И, будучи мастером конного спорта, воспитал 16 мастеров, 20 кандидатов. А сегодня также возглавляет Совет ветеранов 1-го оперативного конного полка московской полиции, заместителем командира которого являлся до выхода на пенсию.

В этом же полку у Ороза Мамралиевича в марте 2019 года состоялась еще одна памятная встреча. Он пообщался здесь с президентом России Владимиром Путиным, который прибыл сюда в канун Международного женского дня, чтобы поздравить с наступающим праздником сотрудниц конной и туристической полиции.

Посол Гульнара-Клара Самат заявила, что жизненный путь, мужество и героизм ветеранов Великой Отечественной войны являются примером для всех следующих поколений. И вручила аксакалу символические подарки в честь праздника Победы.

"Жизнь Ороза Мамралиевича - это пример беззаветного служения родине и своему народу. И мы желаем крепкого здоровья нашему Ороз ата – почетному председателю Совета старейшин Общероссийской общественной организации "Кыргызский конгресс", - говорит ее президент Кубанычбек Кожоев.


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URL: https://www.vb.kg/400672
Теги:
Россия, диаспора, Кыргызстан
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