Мэрия подарила бишкекчанам два сквера

По поручению и.о.мэра столицы Бактыбека Кудайбергенова городские службы благоустроили два сквера на территории Октябрьского района.

Завершено благоустройство второй части пешеходной зоны по улице Жукеева-Пудовкина от улицы Саманчина в южном направлении.

Новая пешеходная зона протяженностью 850 метров, разделена на две части. Здесь проложена пешеходная дорожка, вдоль которой установлены необычные скамейки в виде "Альчиков", "Аватар" и урны, изготовленные из прочного металла и покрытые специальной краской.

Для освещения сквера под землей проложено 1 тысяча 261 метров линий электропередач, установлено 26 светодиодных светильников. У каждой скамейки есть подсветка, а если вдруг горожанам нужно срочно зарядить телефон, то возле лавочек предусмотрены и USB порты.

Мы позаботились и о маленьких гостях, установили детскую площадку. Здесь появились качели, карусель, горка и песочница. Все конструкции и элементы площадки для детей выполнены из современных материалов и соответствуют всем требованиям безопасности.

К слову, необычный дизайн инсталляций была идеей самого директора предприятия, а все материалы выполнены в производственном цехе МП "Бишкексвет".

Второй сквер ждет горожан на улице Куттубаева в микрорайоне №11.

Бригада МП "Бишкекасфальтсервис" проложила пешеходную зону от ул. Набережной до местного базарчика, здесь будет уложена брусчаткой, а с другой стороны от ул. Айтиева будет уложен асфальт.

Здесь установлены скамейки, изготовленные из мраморной пыли в предприятии Бишкекасфальтсервиса, и, конечно же, урны.

Специалисты МП "Бишкексвет" провели освещение, установили 17 бетонных оснований, столько же торшерных стоек в стиле хайтек и светильников, под землей проложено 700 метров линий электропередач.

Для безопасности отдыхающих зоны отдыха подключены к системе видеонаблюдения.

Все работы выполнены за счет городского бюджета.