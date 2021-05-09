Погода
$ 84.33 - 84.72
€ 101.67 - 103.17

Мэрия подарила бишкекчанам два сквера

300  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По поручению и.о.мэра столицы Бактыбека Кудайбергенова городские службы благоустроили два сквера на территории Октябрьского района.

Завершено благоустройство второй части пешеходной зоны по улице Жукеева-Пудовкина от улицы Саманчина в южном направлении.

Новая пешеходная зона протяженностью 850 метров, разделена на две части. Здесь проложена пешеходная дорожка, вдоль которой установлены необычные скамейки в виде "Альчиков", "Аватар" и урны, изготовленные из прочного металла и покрытые специальной краской.

Для освещения сквера под землей проложено 1 тысяча 261 метров линий электропередач, установлено 26 светодиодных светильников. У каждой скамейки есть подсветка, а если вдруг горожанам нужно срочно зарядить телефон, то возле лавочек предусмотрены и USB порты.

Мы позаботились и о маленьких гостях, установили детскую площадку. Здесь появились качели, карусель, горка и песочница. Все конструкции и элементы площадки для детей выполнены из современных материалов и соответствуют всем требованиям безопасности.

К слову, необычный дизайн инсталляций была идеей самого директора предприятия, а все материалы выполнены в производственном цехе МП "Бишкексвет".

Второй сквер ждет горожан на улице Куттубаева в микрорайоне №11.

Бригада МП "Бишкекасфальтсервис" проложила пешеходную зону от ул. Набережной до местного базарчика, здесь будет уложена брусчаткой, а с другой стороны от ул. Айтиева будет уложен асфальт.

Здесь установлены скамейки, изготовленные из мраморной пыли в предприятии Бишкекасфальтсервиса, и, конечно же, урны.

Специалисты МП "Бишкексвет" провели освещение, установили 17 бетонных оснований, столько же торшерных стоек в стиле хайтек и светильников, под землей проложено 700 метров линий электропередач.

Для безопасности отдыхающих зоны отдыха подключены к системе видеонаблюдения.

Все работы выполнены за счет городского бюджета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400676
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  