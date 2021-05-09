Улукбек Марипов навестил ветерана ВОВ Касмалы Осмонова

Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов навестил ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Касмалы Осмонова.

Улукбек Марипов поздравил ветерана с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и пожелал ему долгих лет жизни и крепкого здоровья.

"Ваш подвиг служит ярким примером мужества и чести. В этот день мы испытываем особое чувство гордости за тех, кто своим героизмом на фронте и самоотверженностью в тылу внес решающий вклад в разгром фашизма. В нашей стране всегда будет жить светлая память о мужестве наших отцов и дедов. В самое трудное время вы сумели совершить подвиг и защитить страну от вероломного врага. Добытая 76 лет назад в боях победа - яркий символ несгибаемой воли, высокого патриотизма и нерушимой дружбы народов", - сказал Глава Кабинета министров.

Улукбек Марипов передал ветерану Касмалы Осмонову материальную помощь и заверил в том, что государство и дальше будет оказывать поддержку ветеранам войны и труженикам тыла.

Справочно: Касмалы Осмонов родился в 1922 году, проживает в городе Бишкеке. Является ветераном Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.