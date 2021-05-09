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Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Победы

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- Виктория Гунгер
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"9 мая - знаменательная дата в современной истории наших стран. Убежден, что кыргызско-таджикские отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества и впредь будут развиваться, и приумножаться в соответствии с коренными интересами наших народов", - говорится в поздравительном послании Эмомали Рахмона.

Эмомали Рахмон пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а всем гражданам Кыргызской Республики - мира, благополучия и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/400679
Теги:
президент, Таджикистан, День Победы, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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