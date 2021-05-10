Вы сможете решиться на смелые шаги. Гороскоп с 10 по 16 мая

Овен. Неожиданное и на первый взгляд авантюрное решение станет спасением для вашей казны. Появится возможность не только поправить финансовое положение, но и совершить крупные покупки, в том числе и недвижимости. Если в ваших планах начать капитальный ремонт или строительство, принимайтесь за дело, не откладывая старт на последние числа мая. Встречи с давними знакомыми помогут в преодолении кризиса в отношениях.

Телец. Удастся договориться со вчерашними противниками, протолкнув свое решение вопроса. Преодолев стену недопонимания в личных и деловых отношениях, вы вдохновитесь на новые свершения. Возникшие у вас идеи положат начало оригинальным проектам, продуктивным поездкам и романтическим приключениям. Стоит принять встречные предложения друзей и коллег, дважды их озвучивать не будут.

Близнецы. Поддержка влиятельных людей окажется свое-временной. Без лишних хлопот удастся решить вопросы с получением документов, а также различных согласований. В неспешной обстановке и без суеты пройдут деловые встречи и дальние поездки. Стоит побеспокоиться об отправке грузов и писем. Решив важные вопросы, позвольте себе отдохнуть для восстановления здоровья.

Рак. Время общения и развития. Попутчики во время поездок окажутся не только интересными собеседниками, но и полезными личностями. Не забудьте обменяться контактами. Обучение, даже непродолжительные онлайн–курсы, станет хорошим трамплином для карьерного роста. Амурные приключения также не заставят себя долго ждать. На досуге займитесь документами, связанными как с ареометрами, так и недвижимостью. Найдется решение проблем.

Лев. Без лишних слов будут решаться важные вопросы в кабинетах чиновников разных уровней, а советы влиятельных людей направят ваши усилия в нужном направлении. Появятся шансы устроиться на работу или добиться повышения. Комфортная для решения сложных вопросов атмосфера вскоре прекратится, а потому не теряйте драгоценное время. Между делом вероятно возобновление прежней дружбы или давнего романа.

Дева. Восстановление утраченного доверия в личных отношениях и возобновление поставленных на паузу деловых союзов можно будет сделать только сейчас, пока есть готовность к диалогу. Преодолев кризис в общении, вы начнете выстраивать стратегию развития, обрастая новыми полезными связями. Неожиданные приглашения будут заслуживать положительного ответа. Создав вокруг себя окружение, на которое можно положиться, вы сумеете сделать прорыв в собственном бизнесе или карьере.

Весы. Возникшая необходимость менять что–либо в доме или обновлять гардероб поставит перед необходимостью искать дополнительные доходы, решать финансовые вопросы. Мобилизация усилий в этом направлении в скором времени даст хорошие результаты. Вы сумеете заработать нужную сумму и совершить покупки, а также сделки с недвижимостью окажутся, как никогда, выгодными. Инвестиции в бизнес также внесут лепту в пополнение казны. В дополнение к финансовым успехам состоятся важные деловые встречи и поездки.

Скорпион. Перемены в окружении будут стимулом для поиска новых путей развития. Возникший дискомфорт, с одной стороны, заставит поменять подход в деловом и личном общении, что спасет деловые союзы и амурные отношения, а с другой стороны, побудит к созданию новых деловых и дружеских связей. Возникшие идеи найдут свое продолжение в оригинальных проектах. Услышав мнение близких сердцу людей, вы согласитесь по–иному провести выходные дни, что объединит и сотрет преграды в общении.

Стрелец. Привычная работа и проверенный подход к делам не увеличат доходов. Возникшая идея будет смелой, но, полагаясь на свою интуицию, вы примете стратегически верное решение. Предпринятые шаги позволят найти дополнительные источники доходов, отказаться от финансирования безнадежных затей. Добившись роста доходов, вы совершите выгодные приобретения либо разрешите вопрос с наиболее срочными платежами. Подсказки юристов окажутся своевременными.

Козерог. Позволив себе уйти от строгих рамок и самоконтроля, вы сможете решиться на смелые шаги, которые кардинальным образом изменят ситуацию на работе и в личных отношениях. Сделав то, что не позволяли условности, вы предстанете в новом свете, что обнаружит вашу деловую компетенцию перед теми, кто в ней сомневался, и проявятся чувства, о которых даже не подозревал человек, в которого вы влюблены. По–новому начнут выстраиваться отношения с детьми.

Водолей. Перестав волноваться по каждому поводу, вы почувствуете себя лучше и будете готовы к значительным переменам в доме и на работе. Руководство пойдет вам навстречу, а полученные документы устранят преграды на пути к карьерному росту и развитию бизнеса. Поставив дела на прочные рельсы, вы сможете приняться за капитальный ремонт, строительство или перестановку в доме. Хороший старт позволит без особых проволочек осуществить задуманное, хотя от первоначального плана придется уйти.

Рыбы. Самочувствие восстановится, и, разобравшись с важными домашними делами, вы освободите время для претворения в жизнь возникших в недавнем прошлом желаний. Наберитесь смелости и действуйте решительно. Это поможет заявить о себе и реализовать оригинальные деловые проекты, обрести новых знакомых и друзей, а также внести романтику в отношения. Комфортно пройдут поездки, даже если вы сомневались в их необходимости.

Астролог Андрей Рязанцев