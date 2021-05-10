Погода
$ 84.25 - 84.65
€ 101.67 - 103.17

Школьников в Бишкеке проверяют на COVID

411  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В середине прошлой недели в 34 школах Бишкека зарегистрированы случаи COVID–19 и внебольничной пневмонии. Последний месяц нынешнего учебного года для многих столичных школьников пройдет в дистанционном режиме.

Во вторник были озвучены официальные данные, что на онлайн–обучении находятся двенадцать муниципальных школ: № 6, 11, 12, 33, 61, 62, 64, 65, 66, 70, 88, 93.

Кроме того, на удаленку отправили выборочно 32 класса из нескольких работающих школ. А вот новость со знаком "плюс": шесть столичных школ (№17, 24, 26, 35, 63, 67) вернулись с карантина, возобновили учебный процесс в реальном режиме.

Как объясняют в мэрии, полный переход на удаленное обучение зависит от числа контактировавших с заболевшим ребенком или учителем, конечное решение принимают эпидемиологи Центра госсанэпиднадзора.

По данным на вторник, в Бишкеке COVID–19 болеют 25 учителей (у пяти из них пневмония), а также 93 школьника, у девяти из них пневмония.

В классах, где были выявлены заболевшие, всем учащимся проводят ПЦР–тесты, прежде чем школа вновь откроется. Причем для этих школьников, как заверяют чиновники, тесты бесплатные.

- Нас отправили на карантин из–за двух случаев заболевания в школе. Один - в нашем классе. Сын контактный, потому сдавали ПЦР. Он снова должен пойти в школу, если не будет новых положительных тестов, - делится мать ученика одной из школ.

Важно, что родители 2 тысяч 68 бишкекских учеников написали заявление о продолжении домашнего обучения в онлайн–формате. Среди таких ребят немало детей с хроническими заболеваниями сердца или верхних дыхательных путей, которым советуют оставаться дома.

Стоит отметить, что многие взрослые уже думают о том, стоит ли переводить детей в частные школы. Особенно обеспокоены родители первоклассников: создадут ли условия для реального обучения в муниципальных школах к 1 сентября.

- Начальная школа - это основа. Если не заложить фундамент, то дальше ребенок хорошо учиться не будет. Придется искать репетитора, если все–таки финансово не потянем учебу в частной школе, - отмечает отец одного из школьников.

Между тем из–за обостряющейся эпидемиологической ситуации в некоторых регионах республики все больше школ переходят на дистанционный режим.

Например, все школы Кара–Балты закрыты до 20 мая. Кроме того, на удаленный формат переведены средние школы в селах Полтавка, Алексеевка, Петропавловка и Новониколаевка Жайылского района Чуйской области. В Таласской области также все школы переведены на онлайн–обучение до 11 мая.

Министерство образования отмечает, что в тех регионах, где есть возможность организовать образовательный процесс без угрозы для жизни и здоровья учеников и педагогов, обучение может быть в реальном режиме. Но при этом школьным администрациям поручено усилить работу с родителями и учащимися по соблюдению санитарных норм и требований.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400687
Теги:
школа, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  