Школьников в Бишкеке проверяют на COVID

В середине прошлой недели в 34 школах Бишкека зарегистрированы случаи COVID–19 и внебольничной пневмонии. Последний месяц нынешнего учебного года для многих столичных школьников пройдет в дистанционном режиме.

Во вторник были озвучены официальные данные, что на онлайн–обучении находятся двенадцать муниципальных школ: № 6, 11, 12, 33, 61, 62, 64, 65, 66, 70, 88, 93.

Кроме того, на удаленку отправили выборочно 32 класса из нескольких работающих школ. А вот новость со знаком "плюс": шесть столичных школ (№17, 24, 26, 35, 63, 67) вернулись с карантина, возобновили учебный процесс в реальном режиме.

Как объясняют в мэрии, полный переход на удаленное обучение зависит от числа контактировавших с заболевшим ребенком или учителем, конечное решение принимают эпидемиологи Центра госсанэпиднадзора.

По данным на вторник, в Бишкеке COVID–19 болеют 25 учителей (у пяти из них пневмония), а также 93 школьника, у девяти из них пневмония.

В классах, где были выявлены заболевшие, всем учащимся проводят ПЦР–тесты, прежде чем школа вновь откроется. Причем для этих школьников, как заверяют чиновники, тесты бесплатные.

- Нас отправили на карантин из–за двух случаев заболевания в школе. Один - в нашем классе. Сын контактный, потому сдавали ПЦР. Он снова должен пойти в школу, если не будет новых положительных тестов, - делится мать ученика одной из школ.

Важно, что родители 2 тысяч 68 бишкекских учеников написали заявление о продолжении домашнего обучения в онлайн–формате. Среди таких ребят немало детей с хроническими заболеваниями сердца или верхних дыхательных путей, которым советуют оставаться дома.

Стоит отметить, что многие взрослые уже думают о том, стоит ли переводить детей в частные школы. Особенно обеспокоены родители первоклассников: создадут ли условия для реального обучения в муниципальных школах к 1 сентября.

- Начальная школа - это основа. Если не заложить фундамент, то дальше ребенок хорошо учиться не будет. Придется искать репетитора, если все–таки финансово не потянем учебу в частной школе, - отмечает отец одного из школьников.

Между тем из–за обостряющейся эпидемиологической ситуации в некоторых регионах республики все больше школ переходят на дистанционный режим.

Например, все школы Кара–Балты закрыты до 20 мая. Кроме того, на удаленный формат переведены средние школы в селах Полтавка, Алексеевка, Петропавловка и Новониколаевка Жайылского района Чуйской области. В Таласской области также все школы переведены на онлайн–обучение до 11 мая.

Министерство образования отмечает, что в тех регионах, где есть возможность организовать образовательный процесс без угрозы для жизни и здоровья учеников и педагогов, обучение может быть в реальном режиме. Но при этом школьным администрациям поручено усилить работу с родителями и учащимися по соблюдению санитарных норм и требований.