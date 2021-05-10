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Лукашенко подписал декрет о переходе власти в случае его гибели

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Подписан декрет от 9 мая 2021 года № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Документ предусматривает переход власти к Совету Безопасности в случае гибели Александра Лукашенко. Об этом сообщает его пресс-служба.

В сообщении о документе говорится, что в случае гибели первого лица вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

По сообщению пресс-службы Александра Лукашенко, декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Декрет вступает в силу с момента его подписания.

Документ опубликован на сайте Национального центра правовой информации.

В документе говорится, что он временный: "Настоящий Декрет вступает в силу со дня его подписания, является временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь".

Источник: news.tut.by


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URL: https://www.vb.kg/400688
Теги:
Беларусь, Александр Лукашенко
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