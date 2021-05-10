Улан Ниязбеков находится с рабочей поездкой в Баткенской области, сообщает пресс-служба МВД КР.

Вчера, 9 мая, министр внутренних дел, генерал-майор милиции Улан Ниязбеков с рабочей поездкой посетил Баткенскую область. Он встретился с сотрудниками органов внутренних дел, осуществляющими охрану общественного порядка в области.

В ходе поездки министр ознакомился со строительством нового здания войсковой части Внутренних войск 707, расположенной в селе Кок-Таш Баткенского района, и отметил необходимость скорейшего завершения строительства.

Затем посетил водозабор "Головной", расположенный на территории данного села. Командующий Внутренними войсками МВД Исламбек Кенжекулов встретился с министром и рассказал о ситуации на водоразделе.

Также Улан Ниязбеков встретился с военнослужащими 707 - й внутренней войсковой части МВД, ознакомился с условиями службы военных. Особое внимание уделено мерам безопасности. Стратегическому объекту будет оказана вся необходимая военная и материально-техническая помощь.

После глава ведомства встретился с жителями села Кок-Таш и сотрудниками милиции, которые патрулируют территорию и обеспечивают общественный порядок. Министр ознакомился с условиями прохождения службы в усиленном режиме, сотрудниками ОВД и военнослужащих в Баткенской области.

Посетил специально оборудованные посты, блокпосты вдоль дорог, изучил условия и проводимую разъяснительную работой среди населения, деятельность добровольных народных дружин по охране общественного порядка и дал дополнительные поручения по продолжению несения службы в усиленном режиме.

В Баткенской области, в частности, в селах Аксай, Кок Таш и на водозаборе "Головной" Баткенского района, в селах Максат, Кулунду, Интернациональное, Арка, Жаштык, Центральный Лейлекского района состоялись встречи с местным населением, сотрудниками милиции и внутренних войск.

На территории Баткенского района министр внутренних дел Улан Ниязбеков и начальник Баткенской областной милиции Мурат Боронов встретились с начальником Управления МВД Таджикистана по Согдийской области, генерал-майором милиции Абдулло Навджувоновым и начальником Исфаринского РОВД, полковником милиции Фердаусом Шамадзаде. В ходе рабочей встречи стороны обменялись мнениями по вопросам стабилизации обстановки на приграничных территориях Баткенской области, регулирования общественного порядка, недопущения правонарушений, совместного соблюдения правопорядка. Также достигнуты договоренности по организации патрулей из состава кыргызской и таджикской милиции для обеспечения безопасности граждан, соблюдения их прав, недопущения правонарушений, в целях усиления общественного порядка.

В настоящее время ситуация стабильная. Обстановка в Баткенской области находится под полным контролем. 52 оперативно-следственные группы завершили осмотр разрушенных помещений и приступили к расчету причиненных убытков. Милиция в усиленном режиме продолжает совместную деятельность с членами добровольных народных дружин по охране общественного порядка.