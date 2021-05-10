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США планирует разместить военных из Афганистана в странах ЦА

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- Виктория Гунгер
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США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Центральной Азии, в частности - Узбекистане и Таджикистане. Об этом сообщила ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По их сведениям, американское руководство, приступившее к выводу войск из Афганистана, прорабатывает возможность их размещения в других странах с тем, чтобы "оказывать поддержку афганскому правительству, контролировать деятельность радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и следить за другими экстремистами". В качестве наиболее подходящих с географической точки зрения вариантов рассматриваются граничащие с Афганистаном Узбекистан и Таджикистан.

"Однако большое военное присутствие России в этом регионе, нарастающее влияние Китая и напряженность в его отношениях с Вашингтоном затрудняют планы по созданию баз в Центральной Азии", - отмечает издание. Источники The Wall Street Journal подчеркивают, что американское руководство пока не обращалось с официальными запросами о создании военных баз на территории упомянутых государств. При этом вывод американских войск из Афганистана может, по данным источников газеты, завершиться с опережением намеченных сроков уже к июлю текущего года.

В случае если договоренности о размещении после этого военных США на территории граничащих с Афганистаном стран достичь не удастся, американское руководство готово будет рассмотреть вариант их переброски в государства Персидского залива, отмечает The Wall Street Journal. Кроме того, в качестве резервного рассматривается вариант с размещением в регионе авианосца, с помощью которого возможно было бы в короткие сроки проводить операции, в том числе - для защиты посольства США в Кабуле. Издание напоминает, что в 2001 году американские военные были размещены на базах в Кыргызстане и Узбекистане, однако полностью покинули их в 2005 и 2014 году, соответственно.


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URL: https://www.vb.kg/400692
Теги:
Афганистан, военная служба, авиабаза, США, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан
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