Власти села Аламедин уже который год не асфальтируют улицу Панфилова

Жители улицы Панфилова в пригородном селе Аламедин пожаловались на местных чиновников, которые под благовидными предлогами не проводят капитальный ремонт дороги.

- Уже несколько лет подряд мы просим наш айыл окмоту провести нормальный ремонт улицы, - рассказали нашим корреспондентам сельчане. – Потому что в сезон осадков здесь невозможно ни проехать, ни пройти. Огромные лужи больше похожи на озера, а вокруг них непролазная грязь. Летом стоит пыль столбом.

Вместо этого, сетуют местные жители, чиновники ограничиваются лишь разравниванием имеющегося на дороге грунта с помощью грейдера.

- Такого ремонта, если его вообще так можно назвать, хватает буквально на месяц-полтора. Судите сами, грейдер был здесь пару недель назад, а на улице уже начали снова появляться ямы.

Примечательно, что ранее был заасфальтирован переулок Чуйский, по которому часть жителей и заезжает на Панфилова, а также совсем короткий отрезок Панфилова от Чуйского до улицы Кожожаш и сама Кожожаш.

- В расположенных за нашим районом новостройках дороги как в центре города – везде асфальт и тротуары. Про нас же чиновники предпочитают не вспоминать. Как-то во время встречи с жителями глава айыл окмоту заявил, что перед асфальтированием нужно поменять водопровод. Но у нас там лежит прочная толстостенная труба, которая рассчитана на огромный срок эксплуатации. Взамен ее нам хотят поставить пластиковую. Мы против, потому что на соседней улице такую уже вмонтировали и теперь вода воняет пластмассой. Люди вынуждены спускать огромный ее объем, прежде чем попить или использовать для приготовления пищи. То есть счетчики мотают вхолостую, - заключили жители Аламедина.