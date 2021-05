ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях. Ее разрешено применять ее при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше по схеме: введения двух доз с интервалом от трех до четырех недель. Об этом говорится на сайте Новости ООН.

"Внесение этой вакцины [в список ВОЗ] может ускорить вакцинацию в странах, которые все еще не обеспечили защиту медработников и людей из групп риска", – сказала помощник Генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

Она выразила надежду, что производитель этой китайской вакцины примет участие в программе COVAX и внесет свой вклад в достижение цели более справедливого распределения вакцин по всему миру.

В ВОЗ напомнили, что включение вакцины в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях является необходимым условием ее поставок через инициативу COVAX. Это также позволяет странам ускорить получение национальной лицензии на импорт вакцины и ее использование.

Эффективность этой китайской вакцины против, как легкой, так и тяжелой формы заболевания составляет 79 процентов для всех возрастных групп вместе взятых. В ВОЗ отметили, что в клинических исследованиях участвовало мало людей в возрасте старше 60 лет. Тем не менее, Организация не рекомендует устанавливать верхний возрастной предел для этой вакцины.

Вакцина Sinopharm производится компанией Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, являющейся дочерней компанией China National Biotec Group (CNBG). Продукт Sinopharm создан на основе инактивированного (убитого) коронавируса. В ВОЗ отметили, что простые требования к хранению этой вакцины упрощают ее доставку и использование в условиях ограниченных ресурсов. В Организации также сообщили, что продукт Sinopharm – первая вакцина, которая будет иметь сенсорный контроль прямо на ампуле – наклейка, которая меняет цвет при нагревании вакцины и таким образом позволяет медработникам определить степень безопасности каждой ампулы.

Это уже шестая вакцина против COVID-19, одобренная ВОЗ. В минувшую пятницу в список препаратов для экстренного использования была внесена вакцина от производителя Modernа. Ранее Организация приняла такие решения по препаратам от Pfizer, Janssen ( Johnson&Johnson) и еще двух вакцин AstraZeneca.