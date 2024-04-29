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Профессор Сонг Ёнг Мо провел мастер-класс для врачей КР и две операции

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке прошла медицинская научная конференция на тему "Молодость в любом возрасте". В ней приняли участие гинекологи, эндокринологи, урологи, косметологи Кыргызстана, а также все желающие узнать секреты продлённой молодости.

Как рассказала известный в стране эксперт по вопросам медицины Елена Баялинова, впервые в столице Кыргызстана выступил гинеколог с мировым именем, доктор медицинских наук, профессор из Республики Корея Сонг Ёнг Мо, который входит в топ сорока гинекологов своей страны. Он представил инновационные методы интимного омоложения, а также обсудил с аудиторией вопросы, связанные с такими послеродовыми и возрастными изменениями, как недержание мочи. Подарком для участников семинара стал розыгрыш сертификатов на контрольное обследование в Южной Корее и в бишкекском Amanat Hospital.

"Я очень хотел поделиться своим тридцатилетним опытом работы в области гинекологии со своими коллегами из Кыргызстана, - сказал Сонг Ёнг Мо. - Главная тема моей презентации – заболевание и лечение матки и мочевого пузыря. Матка должна быть здоровой и тогда женщина тоже будет здоровой. Клиника "Каннам", в которой я работаю, является одной из первых, разработавших и запатентовавших новейший метод лечения недержания мочи. Мы также помогаем женщинам с недостатками половых органов и возвращаем им здоровье. Наш век медицинская наука и технологии стремительно развиваются. Можно находиться в разных точках планеты, но быть соединенными технологически, и врач может через интернет-связь наблюдать и лечить пациентов. Пусть так будет и в Кыргызстане. Наш первый девиз – постоянное развитие. Очень надеюсь, что жизнь каждой женщины увеличится до ста лет. В современном мире разработано много способов для предотвращения заболеваний и лечения с целью продления жизни. Мы проводим обучающие программы и таким образом сообщаем о том, что есть более здоровый и счастливый образ жизни для каждой женщины".

Как отметила Елена Баялинова, Сонг Ёнг Мо – известный в мире специалист по основным направлениям безоперационного лечения миомы матки, аденомиоза, по интимной пластике и операциях на промежности, по лапароскопическим и эндоскопическим операциям в акушерстве и гинекологии, по новейшему методу и индивидуальной разработке операций по недержанию мочи. Профессор из Южной Кореи провел в Кыргызстане две показательные операции и мастер-класс для врачей по недержанию мочи и пластике влагалища, а также консультации по проблеме недержания мочи и интимному омоложению.

На конференции рассказали и секретах молодости голливудских звёзд, о секретах сохранения молодости через гормональную терапию от доктора Даута Маканова из Алматы. Заместитель главного врача по лечебной работе Городского онкологического диспансера, руководитель группы мониторинга и оценки онкологической службы Республики Казахстан, доктор медицинских наук, профессор Нурлан Балтабеков убеждён, что научной элите центральноазиатского региона нужно работать вместе в одной команде и доверять друг другу.

"Подобные встречи для нас имеют очень важное значение, так как медицина не стоит на месте, она постоянно развивается. И эти инновационные технологии, о которых рассказали наши зарубежные коллеги, мы обязательно должны внедрять, - сказала директор постдипломной академии Международной школы медицины и заведующая кафедрой терапии Международного университета Кыргызстана, доктор медицинских наук, профессор Гульмира Баитова.

Я была несколько раз в Южной Корее и могу сказать, что там медицина мирового уровня, и не только в области гинекологии. Технологии и, в частности такие, как эффективные малоинвазивные операции, которые развивают наши коллеги, быстрее помогают пациентам стать здоровыми. На начальных этапах все эти новые методы лечения мы должны внедрять совместно, участвовать в мастер-классах, обмениваться опытом, поскольку это имеет огромное значение в системе нашего отечественного здравоохранения".

"К сожалению, наши женщины мало уделяют внимания здоровью, - считает организатор конференции, генеральный директор Medex Travel и управляющий директор университетской клиники Amanat Hospital Айсулуу Азыгалиева. - Только своевременная диагностика поможет избежать заболеваний в запущенных стадиях. Поэтому вновь напоминаю женщинам о том, чтобы они следили за своим здоровьем и проходили ежегодное обследование".


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URL: https://www.vb.kg/436763
Теги:
Южная Корея, наука, Бишкек, здоровье, врачи, технологии, женщины
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