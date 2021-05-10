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Видео - Таджикские наемники получают указания на территории села Максат

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- ВБ
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В соцсетях появилось видео таджикских наемников на территории Кыргызстана, снятое, предположительно, 29-30 апреля. На видеороликах, распространенных таджикскими блогерами, группа вооруженных людей вместе с военными Таджикистана получают указания от полевого командира. При этом на кадрах въезд в кыргызстанское село Максат Лейлекского района Баткенской области. Все они рассаживаются по БТРам, оснащенным пулеметами внедорожникам и направляются в сторону села.

По некоторым данным, отрядом снайперов и наемников управлял генерал-майор милиции Таджикистана Хуршед Изатулло Мухаммадзода. Пользователи соцсетей также разглядели в опубликованных видео бывшего полевого командира, ныне таджикского генерала Шоха Искандарова.

Среди роликов, распространяемых в Интернете, есть кадры снятые в военном вертолете в момент обстрела с воздуха приграничного села Максат.

Напомним, в результате вооруженного конфликта 29-30 мая на кыргызско-таджикской госгранице погибли 36 кыргызстанцев. Среди них двое малолетних детей - мальчик 2016 года и девочка 2008 года. Пострадали - 189 человек. Больше всего наших граждан погибли в селе Максат в первый день обстрела таджикской стороной.

Генеральная прокуратура КР назвала действия военных Таджикистана агрессией к мирному населению Кыргызстана. По данному факту возбуждено уголовное дело.


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URL: https://www.vb.kg/400709
Теги:
Интернет, погибшие, приграничные конфликты, социальные сети, Таджикистан, Кыргызстан, пострадавшие
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