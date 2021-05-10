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Россия может ввести ограничения на экспорт ГСМ

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- Виктория Гунгер
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Проект постановления правительства, предусматривающий ограничения на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях для недопущения роста цен на топливо, будет рассматриваться в кабинете министров после майских праздников, пишет ТАСС со ссылкой на министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

"Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости, - сказал он.

Ранее Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, который вносит поправки в список товаров, "являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ. И в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта". В него предлагается внести 13 наименований нефтепродуктов. Это автомобильные бензины марок 80, 92, 95, 98, а также легкие дистилляты. Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца.

Идею о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России первым озвучил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что мера в правительстве обсуждается как временная. В 2018 году российское правительство уже обещало ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны. Но тогда такое решение так и не было принято.


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URL: https://www.vb.kg/400710
Теги:
ГСМ, Россия, Кыргызстан
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