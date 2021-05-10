Воронежцы отдали дань памяти кыргызстанцу – Герою Советского Союза

Автопробег, посвященный 76-летию победы в Великой Отечественной войне и подвигу Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, прошел в Воронежской области. Его участники, в том числе и представители кыргызской диаспоры, проехали по местам сражений, в одном из которых принял свой последний бой красноармеец-кыргызстанец Тулебердиев.

"С инициативой такого пробега выступила первичная организация профсоюзов железнодорожников Лискинского района Воронежской области. Мы с готовностью приняли приглашение принять участие в этой акции. Стартовав в городе Лиски, посетили ряд сел, где когда-то проходили бои. И вернули в Лиски, где на Аллее Славы установлен бюст Чолпонбая Тулебердиева. Здесь состоялся митинг, собравший много людей. Они возлагали цветы, исполняли патриотические песни", - рассказал почетный консул Кыргызстана в Воронежской области Талантбек Намазбеков.

По его словам, воронежцы чтут память героя, вместе с местными кыргызстанцами проводят в этой связи мероприятия. В майские праздники, а также в день подвига Чолпонбая посещают мемориальные объекты, связанным с его именем. Так было и на сей раз. Не прервали традиции воронежские кыргызтанцы и в минувшем году, несмотря на проливной дождь, шедший 9 мая весь день.

Таких объектов в области пять. Помимо бюста в городе, - расположенный там же мемориал бойцам, погибшим в здешних сражениях, братская могила в селе Селявное, памятник на возвышенности самому Тулебердиеву (установлен в 1957 году) и место на спуске к Дону, где находился вражеский дзот и где погиб кыргызстанец. Через Селявное прошел и нынешний автопробег.

Именно в боях возле этого населенного пункта совершил 6 августа 1942 года свой подвиг Чолпонбай Тулебердиев, призванный из нынешней Таласской области Киргизской ССР. Он закрыл собой амбразуру вражеского дзота, что помогло осуществить захват стратегического плацдарма во время наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. В дальнейшем Тулебердиеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Его имя носят сегодня также одна из городских улиц, несколько школ в Воронежской области.

6 августа в Лискинском районе также ежегодно отмечается как Международный день интернациональной дружбы, что узаконено постановлением Лискинского совета народных депутатов. А в 2017 году, в связи с 75-летием подвига Тулебердиева, в этих местах была устроена масштабная реконструкция его последнего боя. Картину сражения на Селявинском плацдарме воссоздали несколько десятков человек, одетых в форму тех лет. Один из молодых кыргызстанцев изображал самого Тулебердиева, бросившегося на фашистскую огневую точку. Имитация битвы происходила и в воздухе, где кружились самолеты с красными звездами и черными крестами на корпусах. Участие в реконструкции, как и во всех других мероприятиях памяти героического соотечественника, принимали представители общественной организации кыргызов Воронежской области "Мурас".