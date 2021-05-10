В Бишкеке проверяют водителей авто с иностранными госномерами

В Бишкеке за неделю выявлено 206 нарушений со стороны водителей, управляющих транспортными средствами с иностранными или транзитными номерными знаками. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

С 1 мая по 7 мая инспекторами патрульной милиции было выявлено 206 нарушений со стороны водителей, управляющих транспортными средствами с иностранными или транзитными номерными знаками. Из них 162 госномера России, 10 госномера Армении, 4 госномера Грузии, 7 госномера Абхазии, 2 госномера Казахстана и 12 других иностранных автомобилей.

За неуплату штрафов, за просрочку и несвоевременную регистрацию были водворены 8 АМТС на специализированную штрафную стоянку согласно кодексу о нарушениях Кыргызской Республики.

УПСМ по г. Бишкек продолжит проверку и будет применять меры в отношении водителей нарушающих Правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками, скрывающихся от камер видеонаблюдения в рамках специального проекта "Безопасный город".