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В Бишкеке проверяют водителей авто с иностранными госномерами

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- Оксана Гут
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В Бишкеке за неделю выявлено 206 нарушений со стороны водителей, управляющих транспортными средствами с иностранными или транзитными номерными знаками. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

С 1 мая по 7 мая инспекторами патрульной милиции было выявлено 206 нарушений со стороны водителей, управляющих транспортными средствами с иностранными или транзитными номерными знаками. Из них 162 госномера России, 10 госномера Армении, 4 госномера Грузии, 7 госномера Абхазии, 2 госномера Казахстана и 12 других иностранных автомобилей.

За неуплату штрафов, за просрочку и несвоевременную регистрацию были водворены 8 АМТС на специализированную штрафную стоянку согласно кодексу о нарушениях Кыргызской Республики.

УПСМ по г. Бишкек продолжит проверку и будет применять меры в отношении водителей нарушающих Правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками, скрывающихся от камер видеонаблюдения в рамках специального проекта "Безопасный город".


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URL: https://www.vb.kg/400719
Теги:
нарушения, ПДД, штраф, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, Безопасный город
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