В Туркменистане на свободу вышли более тысячи заключенных

В Туркменистане помилованы около тысяча заключенных, есть ли среди них политические заключенные или узники совести неизвестно. В этот раз в список освобожденных попали заключенные, лишившиеся свободы в вязи отказом от военной службы по религиозным убеждениям, сообщает azathabar.com.

По сообщениям государственных СМИ страны, по случаю Ночи всемогущества (Гадыр гижеси) на свободу вышли 1035 осужденных, среди помилованных 982 гражданина Туркменистана и 53 иностранца.

Среди освобожденных 16 Свидетелей Иеговы, которые были осуждены в разное время. Об этом Радио Азатлык сообщил пресс-секретарь Всемирной организации свидетелей (World Witness) Джаррод Лопес.

"Они внесены в список помилованных президентом. Как вы знаете, все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет были узниками совести, отказавшимися от военной службы на основании своих христианских убеждений ", - говорится письменном сообщении.

В Туркменистане не предлагается альтернативная государственная служба гражданам, отказавшимся от военной службы из-за своих религиозных убеждений. Уголовный кодекс предусматривает "до двух лет исправительных работ" или "лишение свободы на срок до двух лет" для лиц, отказывающихся от военной службы по убеждениям.

В январе World Witness сообщала о повторном осуждении девяти свидетелей Иеговы, срок заключения которых истек.

По данным организации, с 2010 года власти Туркменистана приговорили в общей сложности 45 молодых Свидетелей Иеговы к заключению за отказ от военной службы по религиозным убеждениям.

Предыдущее помилование состоялось в декабре 2020 года. Тогда по случаю Дня нейтралитета помилованы 2078 граждан страны и 4 иностранца, находящиеся в местах лишения свободы.

Туркменистан и в этот раз не обнародовали списков помилованных.

В стране, которая не публикует публичную информацию о состоянии преступности и ее причинах, амнистия, объявленная от имени президента за последние тридцать лет стала самой ожидаемой новостью для заключенных и их родственников.

На протяжении десятков лет людей, которых считают политическими заключенными или узниками совести, власти страны в списки помилованных не включают.

Несмотря на призывы международных правозащитных организаций, Туркменистан до сих пор не обнародовал данных о судьбе десятков заключенных, арестованных более 18 лет назад по обвинению в попытке на покушение бывшего президента страны Сапармурада Ниязова, а также молодых людей, лишенных свободы за отказ от военной службы по религиозным убеждениям.

Кроме того правозащитники обеспокоены судьбой Омрузака Омаркулиева, молодого активиста, привезенного туркменскими дипломатами в Ашхабад обманным путем, Гулгельды Аннаниязова, одного из организаторов мирной антиправительственной акции протеста в Ашхабаде 12 июля 1995 г., приговоренного к длительным срокам тюремного заключения. Правозащитники заявляют, что срок его наказания истек, но он еще не освобожден.

Массовые помилования осуществляются несколько раз в год в канун государственных и мусульманских праздников.

По данным международных организаций Туркменистан - страна с наибольшим количеством заключенных на душу населения в регионе. Пандемия коронавируса усугубила проблемы в пенитенциарной системе страны и положение заключенных.