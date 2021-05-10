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В Кыргызстане могут снизиться цены на ГСМ

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- Виктория Гунгер
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Норма о сокращении экспорта в РФ не должна коснуться Кыргызстана. У нас подписан индикативный баланс с РФ, где нам гарантированы объемы, которые утверждены на этот год. И в течение первого полугода мы, чтобы избежать дефицита, если таковой будет, можем внести коррективы в индикативный баланс на 2021 год, и увеличить объемы по той или иной позиции. Об этом VB.KG сообщил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

Как он отметил, сокращение в РФ коснется, в первую очередь, стран Прибалтики и Европы.

- Сейчас у нас достаточно высокие отпускные цены на ГСМ, так как экспортировать в Европу и Прибалтику российские НПЗ могут дороже, чем нам. Поэтому, если туда экспорт из РФ прекратится, есть надежда, что в КР цены на ГСМ стабилизируются. Тем более, что РФ и ряд стран увеличили добычу нефти, - пояснил Эшатов.

По мнению директора АНК, уже намечается положительная тенденция.

- Если в апреле НПЗ РФ подняли цену за 1 тонну топлива на 100 долларов, то в мае – лишь на 25 долларов. При этом, для сравнения, в начале января 2021 года цены за тонну ГСМ были 300 долларов за тонну ГСМ, то сейчас - 625 долларов за тонну. То есть, стоимость топлива увеличилась в два раза. Но в настоящее время в России уже завершены весенне-полевые работы и также идет стабилизации цен на ГСМ. Поэтому, если после майских праздников НПЗ РФ не поднимут цены на топливо, у нас с большей долей вероятности также начнется стабилизация цен на бензин и дизтопливо, - подчеркнул Канат Эшатов.

Напомним, Минэнерго РФ вынес в правительство инициативу о сокращении экспорта ГСМ сроком на три месяца для сокращения дефицита топлива в стране.


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URL: https://www.vb.kg/400722
Теги:
НПЗ, Россия, цены, экспорт, импорт, Кыргызстан
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