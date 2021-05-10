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В Узбекистане заметили редкое природное явление

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В Узбекистане заметили редкое природное явление – солнечное гало, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сегодня видео с этим необычным явлением появилось в соцсетях. Судя по кадрам, гало заснято в Андижанской области.

Гало – это своеобразная радуга вокруг светила. Отличие в том, что гало отличается от привычной радуги цветом и причиной возникновения.

Гало появляется из-за ледяных кристаллов в перистых облаках на высоте 5-10 км в морозную или влажную погоду. Солнечный свет, пройдя через кристаллы, образует дугу вокруг Солнца. Форма и яркость явления зависит от расположения кристаллов. Редкое явление обычно обрамляет Солнце или Луну, но иногда образуется вокруг ярких источников света.

В прошлом данное явление сеяло среди людей страх и панику. Из-за недостаточного развития науки люди не знали, что их глазам открывается оптическая иллюзия, и считали гало недобрым знаком. Особенно если оно сопровождалось паргелиями – световыми пятнами, внешне напоминающими Солнце и расположенными рядом с ним.

Иногда появление гало становилось причиной для принятия важных политических решений. Одним из самых ярких примеров является отказ императора Карла V от осады Магдебурга в 1551 году. Увидев над городом гало с ложным солнцами, он посчитал его символом небесной защиты осаждаемых.


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URL: https://www.vb.kg/400738
Теги:
Узбекистан
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