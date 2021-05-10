В Узбекистане высказались о возможности размещения военных баз США

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения в стране иностранных военных баз, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанского Министерства обороны.

Так там прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии - Узбекистане и Таджикистане.

"В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы - недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", - заявил представитель Минобороны.

По его словам, этот принцип заложен также и Конституции, и в концепции внешней политики.

В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.

С 2001 по 2005 год США пользовались военным аэродромом "Ханабад" в Кашкадарьинской области Узбекистана, но затем по требованию Ташкента перевели военных на авиабазу Манас в Киргизии.

Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и должен завершиться к 11 сентября. Это предусмотрено соглашением, которое США и радикальное движение "Талибан" подписали в 2020 году, после 18 лет войны. По последним данным, в Афганистане насчитывалось менее 10 тысяч военных НАТО и его партнеров, в том числе две с половиной тысячи американцев. Задача военных состояла в основном в обучении и подготовке афганских сил безопасности.