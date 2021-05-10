Конфликт на границе. Глава МВД посетил разрушенные здания отделения милиции

10 мая министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Улан Ниязбеков посетил села Лейлекского, Баткенского районов, где встретился с местными жителями, сотрудниками ОВД и с военнослужащими войсковой части 707 внутренних войск МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сначала он посетил село Жаны-Жер Баткенского района, где встретился с сотрудниками ОВД и местными жителями. Поговорил с сотрудником милиции, который стал свидетелем начала столкновений. Министр изучил проект строительства нового здания, взамен разрушенного поселкового отделения милиции в селе Жаңы-Жер.

В настоящее время здание, в котором находится местное отделение милиции Жаны-Жер, стоит на балансе айыл окмоту, в связи с чем министр поднял вопрос о принятии его на баланс Лейлекского РОВД. Глава МВД поручил в кратчайшие сроки завершить строительство нового отделения милиции, а также привести в соответствие здание в котором в настоящее время работают сотрудники милиции.

После, Улан Ниязбеков посетил село Максат Лейлекского района. Сейчас в селе проводится работа по очищению домов, пострадавших в результате вооруженного конфликта. На сегодняшний день очищено 17 домов. Также, ознакомился с территориальным отделением милиции и дал поручение по скорейшему восстановлению здания от повреждений.

Затем глава ведомства посетил село Кулунду и Интернациональный, а также расположенную в одном из сел войсковую часть 707 внутренних войск МВД. Здание было открыто в рамках 100-дневной работы министра.

Командующий Внутренними войсками МВД Исламбек Кенжекулов ознакомил министра с условиями службы и бытом военнослужащих. Продемонстрированы ванные комнаты, столовая, читальный и тренировочный залы. Министр подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено обмундированию, тренировкам и качественному питанию военнослужащих.

Кроме того, министр посетил отдельную роту войсковой части 707 внутренних войск МВД, расположенную в селе Кок-Таш, где встретился с личным составом, ознакомился с условием службы и бытом военнослужащих.

В настоящее время личный состав УВД Баткенской области и приданные силы в усиленном режиме продолжает нести службу по охране общественного порядка.