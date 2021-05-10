Кто может стать внешним управленцем "Кумтор Голд Компани"?

Вероятнее всего Кыргызстан может взять компанию "‎Кумтор Голд Компани" под государственное внешнее управление и несмотря на попытки ряда СМИ и экспертов дискредитировать данное решение властей, все не так плохо, как нам пытаются преподнести.

Согласно Закону Кыргызской Республики "О концессиях и концессионных предприятиях в Кыргызской Республики" от 1992 года Кыргызстан имеет полное право ввести внешнее управление в концессионном предприятии в случае, когда такая деятельность создает реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии и концессионер не выполняет требования по принятию необходимых мер для устранения угрозы.

"‎Кумтор Голд Компани" является на сегодня единственным концессионным предприятием, которое работает на территории республики. Более того, компания в свое время сама настаивала именно на такой юридической форме присутствия на рынке КР. Это позволило ей в свое время взять у государства в аренду на 50 лет земли для ведения геологических работ.

"‎Концессия представляет собой разрешение правительства Кыргызской Республики инвестору на осуществление определенного вида предпринимательской деятельности, связанной с представлением ему во временное пользование имущества, земли и ее недр", - говорится в статье 1 Закона "О концессиях и концессионных предприятиях в Кыргызской Республики".

Иными словами, пока компании это было выгодно их устраивали положения данного НПА. Но как только над ней нависла угроза передачи ее во внешнее государственное управление, Centerra Gold тут же развернула крупномасштабную акцию против данного закона. Его называют опасным и подрывающим безопасность деятельности всех инвесторов на территории республики. Хотя по факту этот закон касается только "‎Кумтор Голд Компани". Делается это не случайно, компания таким образом пытается настроить весь действующий бизнес в стране против власти.

Более того забегая вперед, Centerra Gold уже начала дискредитировать в лице общественности способность отечественных кадров взять на себя управление компанией. Заявляется о том, что в стране нет квалифицированных специалистов, что передача "‎Кумтор Голд Компани" под руководство Кыргызстана приведет к его остановке и многомиллионным убыткам как для самой КР, так и других инвесторов компании. Громкие заявления Centerra Gold по меньшей мере можно назвать необоснованными.

Что касается кадров, то у Кыргызстана они есть. И в этом как раз огромная заслуга "‎Кумтор Голд Компани". За годы работы она воспитала более 4 тысяч профессиональных горняков. Сегодня они раскиданы по всему миру и реализуют успешные проекты, доказывая свой профессионализм на мировом уровне.

Конечно, встает вопрос захотят ли наши граждане вернуться и поднимать горнорудную отрасль на родине. Как оказалась они готовы. Так, для расследования государственная комиссия уже привлекла двух экспертов мирового класса - профессионального металлурга и менеджера проектов с 34 летним стажем Тенгиза Болтурука и инженер-металлурга с 26-летним стажем работы Абыла Сыдыкова.

К слову, против Тенгиза Болтурука в сети развернули целую кампанию. Основная задача - нивелировать его заслуги и профессионализм в лице граждан. Сделано это потому что Тенгиз Болтурук сегодня является одним из главных кандидатов на пост внешнего управляющего компании "‎Кумтор Голд Компани" от государства.

Между тем, что на самом деле известно о нем? Резюме Тенгиза Болтурука насчитывает более семи страниц. Но если вкратце, то родился и вырос он в Кыргызстане, в селе Тюп Иссык-Кульской области. С отличием окончил школу и поступил в один из самых престижных ВУЗов СССР - Московский институт стали и сплавов. Молодым специалистом по распределению он попал на строящийся Сарыжазский горно-обогатительный комбинат. Успел поработать на Макмальском золоторудном комбинате в Джалал-Абадской области, Хайдарканском ртутном комбинате, рудниках Солтон– Сары и Кумтор.

В 1998-м году он выиграл конкурс "Кадры 21 века" и отправился для продолжения обучения в Германию. Там он окончил аспирантуру Технического Университета Клаустхаль. Из Германии переехал в Канаду, где и построил свою основную карьеру. Более 34 лет опыта работы в международных горнорудных проектах в Канаде, США, Германии, ЮАР, Перу, Гане, Иране, Монголии, Китае, Австралии и в странах СНГ. Тенгиз Болтурук разработал 18 горнорудных проектов в 13 странах мира и вырос до президента в горнорудной компании на западе.

Это дало ему обширные знания и практический опыт работы как непосредственно на горнодобывающих предприятиях, так и в области технологических исследований, проектирования, строительства, запуска "под ключ" горных проектов. Сложно что-то противопоставить такому резюме и опыту работу. Понятно, почему правительство Кыргызстана рассматривает Тенгиза Болтурука на позицию внешнего управленца. Такому человеку действительно под силу не только разобраться в накопившихся проблемах компании, но и вывести ее в плюс. Чего, кстати, сделать топ-менеджменту Centerra Gold до сих пор не удалось.

Из официальных отчетов компании видно, что 80% всех доходов генерирует Кумтор. При этом Centerra Gold владеет восемью месторождениям, шесть из которых являются убыточным.

Кроме того, как известно, государственная комиссия в рамках своего расследования уделила немало внимания эффективности управления в Centerra Gold. Данные еще не озвучены, но уже идут разговоры о двойных бухгалтериях и махинациях со стоимостью активов, и завышение цены при покупках новых месторождений. Поползли разговоры, что компания годами обманывала своих акционеров. Так что не канадцам говорить об эффективности управления.