Маршрут автобуса №36 в Бишкеке изменен

Схема движения автобусного маршрута №36 изменена, теперь автобус не заезжает с проспекта Жибек Жолу на улицу имени Осмонкула до компании "Шоро" и едет прямо до Ауэзова (Адамедин-1, Учкун, Тунгуч, Оскон-Ордо). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Схема движения изменена в целях улучшения данного маршрута. Решение было согласовано и принято с активным участием жителей этого района", - отмечают в муниципалитете.

Теперь автобус № 36 курсирует от жилого массива "Ак-Өргө" до улицы Ауэзова, а не до компании "Шоро" по ул. Осмонкула.

Напоминаем, что любой вопрос или жалобу, в том числе касательно общественного транспорта, принимают по номерам 1840, 1850, а фото и видеофакты просим направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: (0554) 182 185.