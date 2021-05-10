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Маршрут автобуса №36 в Бишкеке изменен

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- Оксана Гут
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Схема движения автобусного маршрута №36 изменена, теперь автобус не заезжает с проспекта Жибек Жолу на улицу имени Осмонкула до компании "Шоро" и едет прямо до Ауэзова (Адамедин-1, Учкун, Тунгуч, Оскон-Ордо). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Схема движения изменена в целях улучшения данного маршрута. Решение было согласовано и принято с активным участием жителей этого района", - отмечают в муниципалитете.

Теперь автобус № 36 курсирует от жилого массива "Ак-Өргө" до улицы Ауэзова, а не до компании "Шоро" по ул. Осмонкула.

Напоминаем, что любой вопрос или жалобу, в том числе касательно общественного транспорта, принимают по номерам 1840, 1850, а фото и видеофакты просим направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: (0554) 182 185.


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URL: https://www.vb.kg/400752
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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