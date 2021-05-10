Эксперты предложили ряд мер для продвижения "зеленой" экономики в КР

Объединение юридических лиц (ОЮЛ) "Зеленый Альянс Кыргызстана" занимается аналитикой в секторе туризма и предлагает 5 мер для продвижения "зеленой" экономики в рамках проекта GIZ "Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане".

Одними из приоритетных направлений проекта являются сельское хозяйство и туризм. В этом направлении работают привлеченные опытные эксперты. Так, по итогам обсуждений экспертов ОЮЛ "Зеленый Альянс Кыргызстана" с представителями GIZ и Министерства экономики и финансов КР предварительно отобрали меры, способствующие продвижению "зеленой" экономики в секторе туризма. Это:

Проведение обучающих семинаров по финансовой грамотности и финансовому учету для повышения понимания о возможности снижения расходов внедрением практик зеленой экономики Снижение налоговых ставок на имущество гостиницам, отвечающим экологическим стандартам Пересмотр таможенных пошлин на импортируемые оборудования, технологии и комплектующие, отвечающие нормам и требованиям энерго и ресурсоэффективности Внедрение добровольных стандартов коллективных средств размещения с учетом экологичных требований и разработка механизмов реализации Разработка механизмов стимулирования покупки местных органических сельхозпродукций предприятиями ХоРеКа.

Данные меры в будущем могут быть доработаны и дополнены с учетом пожеланий специалистов.

Текущая ситуация и проблемы в индустрии гостеприимства стали понятны в ходе встречи эксперта в секторе туризма ОЮЛ "Зеленый Альянс Кыргызстана" Максата Дамира уулу с представителями туристической отрасли Иссык-Кульской и Ошской областей. Как выяснилось в ходе переговоров, лишь небольшая часть владельцев гостиниц знакома с понятием и принципами "зеленой" экономики.

"Некоторые предприниматели пытались сделать определенные мероприятия на своих объектах, но из-за нехватки денежных средств не могут полноценно применять данную практику у себя. Мусор разделяют на базовой основе, и отмечают необходимость обучения для их персонала, каким образом это нужно делать", - отметил он.

По словам эксперта, возникла необходимость организовывать обучающие семинары для владельцев предприятий в секторе туризма по финансовой грамотности с упором на реальные возможности экономии средств при использовании инновационных и энергоэффективных технологий.

Кроме того, существует потребность в разработке нормативно-правовых актов и государственных механизмом по запрету на использование полиэтиленовых пакетов на территории акватория озера Иссык-Куль, т.к. проблема мусора до сих пор остается актуальной.

"Во время сезона отдыхать приезжают сотни тысяч людей, каждый человек оставляет за собой как минимум 1 кг мусора, а вопрос распределения и дальнейшей переработки еще не решился. Также поднималась тема по запрету на скутера и катера с двигателем, работающим на бензине и/или дизеле. Вместе этого было предложено использовать электродвигатели", - сообщил Максат Дамир уулу.

Отметим, что правительство Кыргызской Республики разработало программу "Зеленая экономика", утвержденную 14 ноября 2019 года, с акцентом на различные ключевые секторы экономики и использованием нескольких социальных, экономических и экологических показателей эффективности. Учитывая важность участия частного сектора в формировании политики, были вовлечены эксперты ОЮЛ "Зеленый Альянс Кыргызстана" для поддержки в активном вовлечении частного сектора в процесс формирования политики, а также в процесс модернизации политики. В частности, по темам, связанным с Программой развития зеленой экономики.

За время действия Программы развития "зеленой" экономики на 2019-2023 годы удалось ввести нулевую ставку таможенных пошлин для электромобилей. Проводятся работы по адаптации набора и з 39 основных индикаторов, связанных с изменением климата, для внедрения их в систему государственной статистики. Также разработан проект дорожной карты по устойчивому финансированию. Ведется работа по моделированию "зеленой" экономики Кыргызской Республики.

В Кыргызской Республике понимание "зеленой" экономики определено как экономика,

которая приводит к повышению благосостояния людей и укреплению социальной справедливости при одновременном существенном снижении рисков для окружающей среды, сохраняющей и преумножающей природный капитал, эффективно использующей ресурсы и стимулирующей сохранение естественных экосистем страны.

ОЮЛ "Зеленый Альянс КG"

Справка: ОЮЛ "Зеленый Альянс.KG" – это инициатива по объединению сил общества Кыргызстана для реализации принципов зеленой экономики и устойчивого развития в стране. Альянс является единой и с каждым днем растущей сетью из самых влиятельных организаций-лидеров в бизнесе, гражданском обществе и политике, работающих по самым различным направлениям в области охраны окружающей среды, зеленого экономического роста и устойчивого развития. На сегодняшний день количество членов Альянса достигает более 50 организаций и индивидуальных членов.