Хор Турецкого: песни Победы, которые поются душой

- Удивительно, Бишкек поет без репетиций и гонораров! - восхитился Михаил Турецкий после того, как весь зал весело и задорно исполнил знаменитую "Смуглянку" вместе с "Хором Турецкого". Концерт этого музыкального коллектива стал первой искрой, из которой разгорелось пламя Памяти о Великой Победе.

Писать о концерте - дело неблагодарное. Словами не передать ту энергетику, которая возникла в зале уже после первой песни. Удивительная штука - музыка, она позволяет сотням людей одновременно проживать, понятные всем, общие чувства. Песни Победы откликаются в душе каждого смесью ностальгии, гордости, радости и скорби одновременно.

"Хор Турецкого" и женская группа "Сопрано" подарили бишкекчанам с детства любимые песни, рожденные в пепле войны, попурри и современные тематические композиции. Но, пожалуй, самым запоминающимся моментом стала песня "Солнечный круг", которую исполнили на сцене все дети, пришедшие в этот вечер на концерт.

- Подумайте только, ваши ребятишки пели на одной сцене с "Хором Турецкого". Такое же на всю жизнь запоминается! - порадовал зрителей Михаил Борисович.

Ну а знаменитую песню "День Победы" уже пели всем залом - стоя и аплодируя артистам, подарившим такой праздник. Кстати, билеты на концерт были бесплатными - это традиция. "Песни Победы" - проект арт–группы "Хор Турецкого", запущенный к 70–летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. С 2018 по 2020 год при поддержке правительства Москвы, МИД и Минкультуры РФ концерты песенного марафона состоялись за рубежом на центральных столичных площадях в 16 странах. В этот раз музыканты побывали в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане, а завтра их ждут в Сербии на площади Республики в Белграде.

- Наша миссия - построить мосты дружбы между народами. Ведь главное - мы должны оставить своим детям мирное небо и нетлеющую память о Войне! - подвел итоги концерта Михаил Турецкий.

Напоследок он пригласил на сцену ветеранов, сидящих в зале, чтобы они поделились своими воспоминаниями...