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На улице Буденного снесены заборы, а на Огонбаева появился новый асфальт

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- Сергей Швец
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Для проведения капитального ремонта улицы Буденного столичным властям пришлось снести заборы и пристройки частных домов, владельцы которых вышли за красную линию. Основная их часть расположена в районе Аламединского рынка.

Улицу Буденного ремонтируют в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" на отрезке от проспекта Чуй до проспекта Жибек-Жолу.

Основные работы в данный момент сконцентрированы на участке Салиева – Жибек-Жолу, где уже завершен съем старого покрытия и проводятся подготовительные земляные работы. Местные жители торопятся привести в порядок и свои коммуникации, чтобы потом не вскрывать новый асфальт.

Многие горожане помнят, что этот отрезок всегда был очень узким, а потому возникало сомнение, есть ли смысл проводить здесь капитальный ремонт. Ведь пропускная способность все равно будет низкой.

Однако после сноса незаконных строений в виде заборов и пристроек дорога заметно расширилась. И теперь на ней смогут разместить и проезжую часть, и тротуары.

Выше улицы Салиева подрядчики из Китая уже забетонировали бордюры и ведут укладку грунтовой подушки под новый асфальт. Здесь также пришлось снести ряд построек, хоть и в немного меньшем количестве.

Продолжается ремонт и на улице Огонбаева. Ее также "капиталят" китайские строители на участке от Ибраимова до Осмонкула. От Гоголя до Ибраимова уже уложен первый слой асфальта, а оставшаяся часть практически подготовлена к укладке нового покрытия. С учетом того, что отрезок довольно скромной длины, он не должен занять у подрядчиков много времени. Конечно, при условии, что они не перебросят людей и технику на другие объекты, а этот оставят простаивать. Подобные прецеденты в прошлых годах уже были

Напомним, вторая фаза проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года, за которые подрядчик в лице China Road and Bridge Corporation построит 5 мостов и отремонтирует 60 улиц протяженностью более 70 километров. Часть артерий будет расширена, а некоторые их участки создадут с нуля. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР.


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URL: https://www.vb.kg/400762
Теги:
дороги, Китай, реконструкция, Бишкек, ремонт дорог
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