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Поливная вода затопила дворы 4 микрорайона и часть улицы Ахунбаева

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- Сергей Швец
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Забитая мусором и разрушенная ирригация стала причиной подтопления нескольких дворов в 4 микрорайоне, а также тротуара и проезжей части улицы Ахунбаева. Причем местные говорят, что это происходит каждый поливной сезон.

- Вчера вечером по магистральному арыку, идущему вдоль улицы Каралаева, пустили очень большой поток воды, - рассказали жители 4 микрорайона. – Однако на въезде во двор дома № 19 образовался затор, и большая часть воды хлынула во дворы. Она текла по тротуарам, заливала подходы к подъездам, но самое опасное, что она подтапливает фундаменты этажек. И происходит все это каждый год с наступлением тепла.

Поливная вода, по словам горожан, текла всю ночь. К утру поток стал меньше, но все равно подтопление продолжалось. Примечательно, что топило тротуары, дороги и подъезды, а вот зеленым насаждениям практически ничего не досталось.

- Мы понимаем, что всему виной мусор, который бросает всякая бескультурщина, и разрушенная ирригация. Будь во дворах нормальные лотки, они смогли бы забрать хотя бы часть потока. Но в наших домах нет товариществ собственников жилья, поэтому некому урезонить тех, кто паркует свои колымаги прямо на арыках, разрушая их. Каждый сам себе хозяин. Поэтому мы обращаемся к мэрии с просьбой обновить инфраструктуру и установить какие-нибудь бордюры или столбики, чтобы владельцы машин не могли заезжать на ирригацию, - попросили местные жители.

Однако подтопление произошло не только в 4 микрорайоне. Ниже школы № 26, на пересечении улиц Ахунбаева и Шукурова, поливная вода также "вышла из берегов", основательно затопив тротуар и проезжую часть. И причиной тому опять же стал мусор.

Здесь проблема еще и в том, что жители частного сектора оставляют пакеты с отходами рядом с проезжей частью, так как контейнерных площадок в округе нет. Их потом вывозят коммунальные службы. И нередко эти самые пакеты и оказываются в арыках.

Мэрию уже давно просили проработать вопрос установки мусорных контейнеров по всему городу. Но она почему-то делает это преимущественно в тех районах, где расположены многоэтажные жилые дома. А вот частный сектор в большинстве своем остается не охваченным. Разве это красиво и эстетично, когда вдоль одной из центральных оживленных трасс лежат кучи с отходами?


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URL: https://www.vb.kg/400766
Теги:
вода, затопление, ирригация, мусор, Бишкек, мэрия
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