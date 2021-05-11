Вице-мэром Бишкека вместо Айжан Чыныбаевой назначена Виктория Мозгачева

В столичном муниципалитете произошли кадровые перестановки, сообщает пресс-служба мэрии.

Айжан Чыныбаева освобождена от должности вице-мэра столицы по социальной политике. Ее место заняла Виктория Мозгачева. Соответствующие распоряжения подписал и.о.мэра Бактыбек Кудайбергенов.

Напомним, Виктория Мозгачева уже была вице-мэром столицы с 28 июля по 27 октября 2020 года. Тогда она уволилась по собственному желанию.

Мозгачева также баллотировалась в депутаты Бишкекского горкенеша вместе с НДПК. Партию, как известно, ЦИК сняла с выборов за нарушения избирательного законодательства.